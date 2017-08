Mañana Gran Colecta Nacional para la Visita el Papa Francisco

Mañana todas las parroquias y los fieles católicos del país llevarán a cabo la Gran Colecta Nacional.

Mañana todas las parroquias y los fieles católicos del país llevarán a cabo la Gran Colecta Nacional, con la cual se recaudarán fondos para el desarrollo de la Visita Apostólica del Papa Francisco a Colombia.

El director financiero de la visita, Padre Camilo Bernal Hadad, afirmó ‘este es un domingo muy especial porque se llevará a cabo la Gran Colecta Nacional en beneficio de los programas de la presencia del Santo Padre en Colombia. Invitamos a los feligreses colombianos a que contribuyan de manera generosa. Los recursos llegarán desde las parroquias a la Conferencia Episcopal, haciendo entre todos esta Gran Colecta’.

Agregó que quienes no puedan hacer las donaciones este domingo, podrán entregarlas en los próximos días a través de las parroquias o de las entidades bancarias: Bancolombia, Convenio No. 70296; Banco de Bogotá, cuenta de ahorros No. 078-38788-3; cajeros automáticos del Grupo Aval.