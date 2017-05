Madre del menor asesinado en Curumaní, dice tener un sospechoso

En la institución educativa Camilo Torres Restrepo, fue hallado el niño de cuatro años semidesnudo con signos de asfixia. Suministrada.

En las afueras de las instalaciones de Medicina Legal de Valledupar, familiares esperan la entrega del cuerpo del menor Jhoan Alexander Rodríguez Rodríguez, asesinado el pasado fin de semana en el municipio de Curumaní, centro del departamento del Cesar.

Lilibeth Rodríguez, madre del niño, habló de la última vez que lo vio con vida: “estuvimos ahí jugando y él me dijo que tenía sueño, entonces yo fui y los acosté a dormir, entonces yo salí, al billar que está ahí en la cuadra”.

La mujer ha recibido fuertes señalamientos por parte de la comunidad en general, calificando el lamentable hecho como descuido por parte de la madre, sumado a la versión de vecinos del sector que han indicado que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas durante la noche en que el menor de 4 años fue raptado, presuntamente abusado y asesinado a pocos metros de su lugar de residencia.

“Me vinieron a avisar que había un niño muerto en el colegio, yo salí para allá a verlo, cuando yo llegué era el que estaba ahí”, afirmo Rodríguez.

La investigación por parte de las autoridades para identificar al responsable sigue en pie, ya ha sido publicado el monto de la recompensa para quien ayude a dar con el paradero del responsable, sin embargo la madre del menor ha manifestado conocer al sospechoso que pudo haber cometido el crimen.

“Yo sospecho de mi tío, no sé, la verdad yo no puedo juzgar a nadie, todavía no han salido pruebas, yo no tengo pruebas, pero el consume drogas”.

Informó también que al llegar a Curumaní, será protegida por las autoridades debido a que ha recibido amenazas, que desconoce de parte de quien vienen, pero que la responsabilizan de la muerte del menor por desatención.