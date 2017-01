Luego de atraco, Juan Piña pide más seguridad en las vías

Luego del incidente en Sucre, Juan Piña viajó a Baranoa, Atlántico, para cumplir con una presentación. EL PILÓN / Cortesía.

Cuando se movilizaba por carreteras del departamento de Sucre, el bus del cantante Juan Piña fue asaltado por tres hombres que se hicieron pasar por autoridades de tránsito.

El mismo artista, ganador del Grammy Latino en la categoría vallenato / cumbia, denunció el robo del que fue víctima junto a los integrantes de su orquesta. El hecho se registró después de que cumplieran con una presentación en el municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, y se dirigían al Atlántico, donde tenían un compromiso que cumplieron la madrugada de ayer en el municipio de Baranoa.

El atraco se produjo en el sector conocido como La Y, en la carretera que conduce de Sampués a Corozal, Sucre, luego de que el bus en el que se transportaba el grupo presentara fallas mecánicas y tuviera que quedarse a un costado de la vía.

“Fue un momento muy difícil, el cual no se lo deseo a nadie porque la reacción del que están atracando es siempre de miedo. Si no cantamos no comemos, por eso nos duele porque es el producto de una noche de trasnocho”, dijo Piña en declaraciones a medios nacionales.

Desde la madrugada del sábado cuando se presentó el incidente, Juan Piña, intérprete de clásicos de la música vallenata como ‘El pirata’, ‘El fuete’, ‘Cómo quieres que te olvide’, entre otros, le pidió a las autoridades mayor compromiso con la seguridad, especialmente en las vías de Colombia.

El comandante operativo de la Policía en Sucre, coronel Iván Ricardo Calixto, declaró en rueda de prensa que los tres delincuentes emprendieron la huida en un vehículo. “Nosotros ubicamos unos grupos de cierre y unos planes disuasivos de control y operativos con el fin de dar captura de estas personas, advirtió el uniformado.

Piña había hecho una gran presentación en Ciénaga de Oro, Córdoba, en el Festival del Casabe, que terminó la madrugada de ayer con la presentación de Silvestre Dangond y Orlando Liñán.

El ‘Hijo de San Marcos’ señaló que está vivo gracias a la fe que siempre lo acompaña. “El bus paró hacer una revisión y tres hombres que se hicieron pasar por autoridades se montaron. Nos quitaron las pertenencias a los músicos y a mí, además a los empleados de la empresa transportadora. Éramos como 20 personas en total”, expresó.

Según versión del mismo cantante, los tres hombres tenían “aspecto del interior del país” y se desplazaban en un vehículo KIA Picanto, color blanco. Referente a los que se llevaron los ladrones, el artista prefirió no mencionarlo.

“Solicito a las autoridades controlar más la seguridad en las vías”, indicó Piña, quien agregó “nos duele que estas cosas pasen, lamentamos la inseguridad que vive nuestro país. Ofrecemos cariño, amor, alegría, amistad, y aun así suceden. Es difícil porque artistas como yo, que no tenemos para pagar vuelos por avión, nos toca viajar todo el tiempo por carreteras”, anotó.

