Lote de problemas en el barrio Alfonso López

Por: El Pilón





Este es el lote ubicado en el barrio Alfonso López de Valledupar, el cual se ha convertido en la escombrera de la ciudad y sitio predilecto de los drogadictos. Joaquín Ramírez.

Como escombrera y motel es utilizada por algunos desadaptados el lote ubicado en la carrera 18 con calle 13B del barrio Alfonso López de Valledupar, donde los vecinos del sector están muy preocupados porque por allí transitan a diario los estudiantes de los colegios Casd, Instpecam y Alfonso López.

La mayoría de las viviendas no están habitadas y las demás edificaciones son de oficinas, por lo que las calles son solitarias. El guardia de seguridad de la oficina de Comparta, aseguró que el lote es un problema para los vecinos y los jóvenes que asisten a los colegios de la zona. “Este lote da muy mala imagen al sector, ahí se refugian muchos drogadictos y a las 12:00 del mediodía llega un carretillero y se sientan debajo del palo de mango a masturbarse.

Mi compañero y yo lo hemos echado pero no le importa y sigue viniendo a hacer lo mismo, a nosotros nos da miedo por las jóvenes estudiantes que transitan mucho por acá”, manifestó el guardia de seguridad.

La comunidad manifiesta que Aseo del Norte limpia el lote pero en cuestión de horas ya está de nuevo lleno de escombros y basuras. “El domingo pasado casi se quema la casa que está al lado del lote porque le echaron candela para limpiar, quedó el lote limpio pero al rato llegaron los carromuleros y lo llenaron nuevamente de basura”, aseveró Joaquín Hoyos, residente de la zona.

Los habitantes del sector no saben a quién le pertenece ese lote que les causa mucho problemas de inseguridad.

“Hace un año iniciaron a construir pero quedaron esas paredillas ahí que sirven para que los drogadictos vengan a hacer sus fechorías”, manifestó Hoyos.

Gustavo Borja, quién lleva varios años trabajando en servicio general en el conjunto residencial Los Nevados, ubicado al frente del lote en mención, aseveró que de noche se reúnen muchos jóvenes a consumir drogas y por eso ha aumentado la inseguridad en el sector.

¿Qué dice el municipio?

La secretaria de Gobierno Municipal, Sandra Cujia Mora, dijo a EL PILÓN que en este tema no se puede hacer mucho debido a que el lote es privado. “Lo que debe hacer la comunidad es denunciar a las personas que realizan los actos obscenos”, explicó la funcionaria.

Con respecto al tema de la escombrera, la secretaria de Gobierno aseguró que el proyecto está en el despacho del alcalde Augusto Ramírez Uhía y que están a la espera de que se firme. “Lo más importante es que el proyecto ya está en el despacho, hay que esperar que el alcalde autorice”, dijo Cujia Mora.

El subcomandante de la Policía Cesar, teniente coronel Mauricio Bonilla, manifestó que la Policía no le presta seguridad a un lote, que en el sector Alfonso López hay un CAI de Policía que maneja todo el sector, y con respecto al tema de los consumidores el oficial dijo a este medio de comunicación que en ese caso no hay delito. “Ahora que la Ley permite la dosis personal no podemos meter presos a los consumidores, si vendieran estupefacientes en ese lote ahí si nos tocaría meternos”, explicó el coronel Bonilla.

Por Sara Maestre DiazGranado/El Pilón