Le dieron dos balazos en aparente intento de atraco

Debido a lo superficial de las heridas, el hombre de 44 años fue dado de alta la tarde de ayer domingo.

Jhon Víctor Rodríguez contó que cuatro delincuentes que se movilizaban en dos motos se le acercaron con un arma de fuego y en medio de un forcejeo le propinaron dos impactos de bala.

El hecho que ocurrió a las 11:00 de la noche del sábado, cuando el hombre de 44 años se movilizaba por la carrera 27 con calle 27 del barrio Siete de Agosto, sur de Valledupar. De inmediato personas que se encontraban en una fiesta cerca del lugar se acercaron para ayudar al hombre, quien presentó una herida en el brazo derecho y en el tórax. Al ser trasladado al Hospital Eduardo Arredondo Daza, los galenos afectaciones en órganos internos.

Rodríguez contó a EL PILÓN que minutos antes de ser baleado había sido despojado de su billetera y documentos en el barrio Primero de Mayo. Luego de este primer episodio desagradable, decidió transportar a una amiga hacia su vivienda, momento en el que otros delincuentes lo interceptaron.

“20 minutos antes me habían robado en la calle 21 con 30, seis hombres en tres motos marca Bóxer; en ese momento me quitaron la cartera. Luego salí a llevar a mi amiga hasta su casa cuando siento que ya dos motos más me cierran la vía, intento apagar la moto para salir corriendo y es ahí donde me disparan y se llevan la moto”, aseguró el afectado, quien se dedica al arreglo y venta de celulares.

Al cierre de esta edición, la Policía desconocía el hecho, pues el afectado que estaba recluido en un centro asistencial no había interpuesto la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN