Las mieles del triunfo un tributo al vallenato tradicional

Rafael Pérez Tortello se ha destacado en la música vallenata por una interpretación melódica, llena de sentimiento que incita a quienes lo escuchan a disfrutarlo de manera tradicional, en una buena parranda con guitarra y buena compañía.

Su talento ha sido el garante de 15 años de carrera artística que celebra con el lanzamiento de su primera producción como solista, ‘Las Mieles del Triunfo’. ‘Rafa’ Pérez habló en exclusiva para NUESTRO FOLCLOR, dio detalles del disco y de sus proceso musical desde la separación del Grupo Kvrass.

¿Inicias tu carrera musical al lado de Kvrass, es decir que ya completas 10 años de carrera artística, que sientes?

Antes de formalizar el proyecto Kvrass había tenido la oportunidad de trabajar con otros artistas de la música vallenata, fui corista con Miguel Morales, Los Diablitos, con el maestro Jorge Oñate, ‘Beto’ Zabaleta, Los Chiches del Vallenato, es decir que tengo unos añitos más. Se siente una satisfacción grande, que la gente responda de una manera positiva a lo que uno ha aprendido todo este tiempo, yo siempre he dicho que bueno yo ya no estoy comenzando, ahora lo que hay es que ratificar mi organización con nuevo nombre que es ‘Rafa Pérez, la evolución’.

¿Cómo ha sido tu carrera después de la separación del grupo Kvrass?

Ningún comienzo es fácil, porque es un nuevo aire que se le da a la carrera musical. Es difícil sacarle a la gente de la cabeza el proyecto en el que has trabajado durante casi nueve años, al que se le metió todo el empeño, el esfuerzo, el talento, toda la dedicación. Al principio muy duro pero ya llevo un camino labrado, me conocen por mi talento, tengo las puertas abiertas en los medios donde ya había llegado. Este tiempo me sirvió para estudiar el mercado y para ratificar mi identidad y hacer lo que siempre soñé rescatar un poquito de la esencia de la música tradicional vallenata, la lírica y la poesía, sin perder la juventud, la energía y la alegría.

En cinco días lanzará su primera producción como solista, ¿qué sensación le genera?

Cada producción que uno lanza es como un hijo para uno, de esa forma puedo decir que ya tengo cuatro hijos que hice al lado de Kvrass. Pero esta, me genera un sentimiento distinto, es una experiencia nueva porque el proyecto es con el esfuerzo único y exclusivo mío, con mi equipo de trabajo nuevo pero ya conmigo solamente a la cabeza, como la cabeza visible de todo este proyecto y la verdad me siento igual de emocionado. Pienso que para un padre siempre va a ser difícil catalogar cuál de sus hijos es el más bonito o cuál es su hijo preferido… Pero creo que este va a ser mi hijo preferido en lo que he hecho hasta la época.

‘Las Mieles del Triunfo’ es una canción muy vallenata, ¿cómo viene el álbum?

Me esforcé mucho en buscar lo mejor, la esencia de las letras, la esencia de las melodías, la esencia de nuestra música vallenata y simplemente lo hice a través de distintos autores de distintas generaciones, incluso de diferentes estilos. Viene con la esencia del vallenato, más profunda, sin maltratar a la mujer, para cantarle al amor, al despecho; cantarle a Dios que es nuestro rey de reyes y señor de los cielos. Yo sé que vamos a llenar muchos espacios porque estamos tratando de gustarle a todas las generaciones.

¿Cómo se desarrolla esta producción, quiénes participaron en la realización del disco?

Fue un proceso arduo que comenzamos en febrero – marzo, con la recopilación de temas, visité muchísimos compositores de todas las generaciones y diversos estilos. Me sentí muy contento porque recibí una aceptación muy grande de parte de todos ellos y un respaldo a este nuevo aire que le quiero dar no solo a mi carrera musical si no al vallenato como tal.

Mi agrupación, Juan José Granados, rey vallenato 2005, aportó muchísimo a la parte del vallenato, a la parte romántica, conté con el apoyo de José Nieto que maneja la parte juvenil en mi agrupación, le imprime como el tinte fresco. Javier Mugno me ayudó muchísimo en la parte de dirección musical, Óscar Jiménez, en realidad he contado con un gran equipo de trabajo.

¿Qué significa para ti ‘Las Mieles del Triunfo’?

Es un punto en el cual uno debe centrar su corazón, atar su corazón a lo realmente importante, a lo realmente transcendental en su vida, dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. En estos momentos me siento muy identificado y completamente enamorado de Dios, de su camino, de las cosas bien hechas. Para mí,

‘Las Mieles del Triunfo’ es una oportunidad hermosa que me da Dios para demostrarle a la gente que sí se puede conservar la esencia de una persona, sin olvidar las oportunidades y las bendiciones que Él te da, pienso que es un regalo de Dios.

Es una canción que habla de una realidad que vive en la cotidianidad, ¿siente que ha probado esas mieles?

No todo el mundo asimila el éxito de la misma manera por eso tener los pies en la tierra es lo mejor para mí, lo digo por experiencia propia no por incitar a nadie. Cada uno tiene su libertad de creencias, pero para mí, la forma más fácil de asimilar las cosas tanto buenas como malas es tener el corazón atado a Dios.

¿Actualmente la música vive una transición de la radio a lo digital, cómo le apuesta a eso?

Sí, eso es muy importante ayer nos reunimos con una multinacional que maneja descargas y más de 50 plataformas digitales, con la cuál pensamos entrar con fuerza no solo en Colombia, si no en varios países de habla hispana, incluso de otros idiomas. Estamos también en la era YouTube, de hecho el lanzamiento de la canción ‘Las Mieles del Triunfo’ que fue el abre bocas de esta producción lo hicimos a través de mi canal. Obviamente la parte tradicional no vamos a dejarla a un lado, también estamos sonando en las emisoras, tenemos el apoyo de todos nuestros amigos de los medios de comunicación de los cuales les agradecemos el haberse vinculado en este sueño de Rafa Pérez La Evolución.

Va a lanzar un disco sin sello discográfico, ¿cómo se hará la promoción?

Contamos con una amplia red de promotores a nivel nacional e internacional, la distribuidora digital es lo que está mandando la parada, las mismas casas disqueras son conscientes y se han puesto pilas en la parte digital.

Haremos el mismo enfoque que tienen las casas disqueras en la parte digital y en la parte comercial en cuanto a las promociones, en cuanto a la publicidad vamos hacerlo a través de promotores por zonas, yo pienso que es una promoción más efectiva.

¿Cómo será el lanzamiento del disco?

Inicialmente a través de las plataformas digitales y nuestro canal de YouTube ahí va a estar disponible para todas las personas. El 1 de septiembre tendremos un lanzamiento oficial en Bogotá y vamos aprovechar en el marco de una actividad con la Policía Nacional. El 8 de septiembre vamos a tener el lanzamiento oficial en vivo en mi pueblo Chiriguaná, el mismo día que se cierran las fiestas patronales de nuestra señora de Chiquinquirá, ahí voy a tener todo el show, todo un montaje espectacular de lo que será el lanzamiento exclusivo de esta producción.

Por: Ariadne Osorio Ponce

ariadneosoriop@gmail.com