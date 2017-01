“Las canciones no se vencen”: Jorge Celedón

Jorge Celedón, ganador en tres ocasiones del premio Grammy Latino. EL PILÓN / Archivo.

Jorge Celedón, ganador tres veces del premio Grammy Latino, tiene la convicción de seguir apostándole a los cuatro aires de la música vallenata con su nueva producción.

Paseo, merengue, puya y son serán incluidos en el disco que no traerá más de 12 canciones y que se graba actualmente en Barranquilla, con el acordeón de Sergio Luis Rodríguez, pero que se terminará en la capital del país.

A medida que avance la grabación, los artistas darán a conocer el listado de las obras seleccionadas y sus respectivos autores. Por ahora, se conoció que hay dos canciones de Celedón y dos de Rodríguez, de ahí saldrá el segundo objetivo de esta pareja que promete muchas cosas para el vallenato, especialmente para el ámbito romántico.

En una visita relámpago de Jorge Celedón por Valledupar, este artista nacido en Villanueva, La Guajira, concedió una entrevista a EL PILÓN en la que dio detalles de su nuevo disco.

¿Qué se quiere con esta nueva producción?

Seguir representando nuestra música vallenata, con los cuatro aires en diferentes escenarios que están esperando y esperamos seguir recorriendo el mundo. Vienen los cuatro aires, a nuestro estilo claro, pero tendremos la puya, el son, el paseo y el merengue. Estamos en preproducción, hay unas canciones clasificadas, pero son conceptos que debemos respetar y estamos grabando canciones que anteriormente no hacíamos.

Viene la canción ‘Dígalo cantando’, una puya que usted presentó en el Festival Vallenato, pero que lo descalificaron. ¿Hay una espina por sacar?

No es una espina porque yo disfruto muchos los festivales, hasta me alimentó un poco esa parte y en cualquier momento me vuelvo a presentar en Valledupar, en San Juan del Cesar, en cualquier parte. La canción vendrá en el disco y es un mensaje que hasta a mí me cae. Ahora que hay tanta polémica, que se digan las cosas pero cantando, como era con nuestros juglares.

¿Sale de la disquera Sony Music y emprende una carrera como empresario?

No tenemos disquera ahora, estamos nosotros haciendo las cosas. Estoy muy agradecido con Sony por todo lo que hicimos con ellos. La música ha cambiado tanto que ahora hay muchas maneras de llegar al público. En febrero estará otro objetivo, el primero fue ‘Goza’, y dos semanas después sacaremos el álbum completo.

Gustavo Gutiérrez dijo en entrevista para EL PILÓN que el último “golpe de gracia” en la composición lo recibió con ‘No pido más”, canción que usted grabara. ¿Cuál es su opinión?

Para mí fue un honor interpretarla, porque era el estado de madurez del compositor, ahí pudieron ver la plenitud de Gustavo Gutiérrez. Todos tenemos que agradecerle a él por lo que nos influenció, yo esperaba que la canción comercialmente fuera más, pero como las canciones no se vencen, mañana puede pasar cualquier cosa y es una canción grande que está grabada.

¿Qué opina de la poesía en la música vallenata?

Estamos viviendo una etapa universal, el lenguaje está cambiando y nada está estable ahora, pienso que hay muchas maneras de decir las cosas con respecto a la tecnología y han llegado nuevos términos, eso ha influenciado en los nuevos compositores y es normal, esperemos que todo salga por un buen camino.

Por ahora, Jorge Celedón y Sergio Luis Rodríguez trabajan en la producción de cuatro canciones, una de ellas será como objetivo en los próximos días.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co