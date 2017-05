La plaza Alfonso López mantiene su encanto en Festival

Miles de personas se volcaron a la plaza Alfonso López para disfrutar del Festival de la Leyenda Vallenata.

A Pablo Melgarejo Daza no le importó que el sol inclemente de un sábado de festival para seguir paso a paso las rondas preliminares del concurso de acordeoneros profesionales.

Apostado en una valla del otro lado de la zona preferencial, cubre su rostro con un abanico de cartón que tiene una foto promocional de uno de los participantes.

“Tenía años que esta plaza no se llenaba de esa forma, este rey de reyes hizo que volviera a nacer, realmente no venía hace más de 12 años cuando se llevaron el festival para el parque, esto se convirtió para ricos, yo no tengo plata para ir hasta allá, por eso me vengo a pie desde el barrio San Martín para disfrutar de esta fiesta. Este año me animé porque es el rey de reyes”, aseguró el hombre de 78 años.

Recordó que “cuando en 1974 fue rey por primera vez Alfredo Gutiérrez me gastaba dos mil pesos en ir y venir, me alcanzaba para cinco o seis cervezas, ahora usted para ir al parque tiene que pensar en 500 mil pesos para poder disfrutar bien”.

Para algunos, la plaza Alfonso López lució como el festival de antaño, fue el epicentro musical, económico y turístico para que propios y visitantes disfrutarán de esta fiesta.