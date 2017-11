“La Loma es la riqueza en pasta en medio de la miseria”: Humberto De la Calle

Humberto De La Calle visitó Valledupar, donde invitó a los ciudadanos a apoyarlo en la consulta Liberal el próximo 19 de noviembre. Foto: Joaquín Ramírez.

El exjefe negociador del proceso de paz y ahora precandidato del Partido Liberal, Humberto De la Calle Lombana recorre el país, pero ya no para explicar lo pactado en el acuerdo con las Farc, sino buscando que los colombianos lo respalden en la consulta liberal del próximo 19 de noviembre para lograr ser el candidato presidencial de su partido.

De la Calle estuvo el domingo en Valledupar y se refirió a la consulta y a otros temas relacionados con el departamento del Cesar.

Dijo que se debe reenten der el destino de las regalías. “Se fue la mano para un lado, se extendieron las regalías en todo el territorio y eso lo que ha hecho es desestimular a las comunidades en sitios de minería, de transporte. Tenemos que volver a hacer un balance. Un claro ejemplo de eso es La Loma, aquí en el Cesar, que es la riqueza en pasta en medio de la mayor miseria y eso pasa en muchos sitios en Colombia”, expresó.

El precandidato aseguró que además se debe estabilizar el campo en todo el país es esencial, pero principalmente en el Cesar, haciendo referencia a lo que se pactó en el acuerdo de paz, que busca mayor acceso de campesinos a la tierra.

“Este país necesita mayor impulso en bienes públicos, infraestructura, educación y la restructuración completa del sistema de salud, con base fundamentalmente en la prevención”, acotó.

De la Calle dijo además que antes de la primera vuelta presidencial hay que hacer una gran coalición para evitar que el país cambie su camino hacia condiciones de fanatismo, de autoritarismo y centralismo, que no convienen. También expresó sus preocupaciones por la implementación del acuerdo y dejó en claro que él no es el candidato del presidente Juan Manuel Santos.

Aunque es evidente que parte central de su candidatura será la defensa de los acuerdos con las Farc, también trabajará en la lucha contra la corrupción como una prioridad.

“Yo tengo una deuda de lealtad con el presidente Santos por haberme permitido ir a La Habana en nombre de la sociedad colombiana para garantizar el derecho a la paz, pero no fui propiamente del Gobierno ni tengo responsabilidades en otro tipo de políticas públicas. No incurriré en una deslealtad para ganarme simplemente unos votos, pero me siento en libertad de señalar un camino de transformación y cambio”, puntualizó.

El precandidato se refirió también a la consulta del Partido Liberal que se realizará el 19 de noviembre para elegir el candidato oficial para llegar a la Presidencia. De la Calle aseguró que ha comprometido su palabra, y espera ser favorecido, pero si no es así refrendará con su apoyo al ganador. “Si no soy yo, la bandera la llevará otro”, puntualizó.

Conteo regresivo

El próximo domingo, los colombianos podrán elegir entre Humberto De la Calle y Juan Fernando Cristo, por la nominación única del Partido Liberal para las elecciones presidenciales de 2018. Ese día se sabrá si será el exministro o el exnegociador de paz, el que abanderará las ideas rojas.

Mucho se ha hablado de esta consulta, donde al final, de los seis aspirantes por ese partido, resultaron vencedores estos dos líderes políticos.

La consulta electoral será el 19 de noviembre, entre 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. Para esta jornada, la Registraduría Nacional publicó el listado de las personas seleccionadas para ser jurado de votación.

Para conocer si es uno de los seleccionados, solo debe ingresar a la página web de la Registraduría donde podrá ingresar su número de cédula y verificar la información. El ejercicio electoral contará con 4.381 puestos de votación y 10.000 mesas para el sufragio.

Recuerde que el no estar notificado no es una excusa para no prestar el servicio de jurado de votación y por lo tanto es necesario verificar los listados.

La consulta se realizará únicamente en las cabeceras municipales. Además se hará la eliminación de algunas herramientas que se suelen utilizar en elecciones ordinarias como la biometría y el preconteo con el fin de reducir costos.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co