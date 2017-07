“La gente me quiere por las güevonadas que digo”: Urán

Rigoberto Urán reveló tener ofertas del Sky y el Astana. Además defendió de las críticas a su compañero Nairo Quintana.

Rigoberto Urán sigue entrenando en Mónaco, Francia, luego de su hazaña en la competencia ciclística más importante del mundo. No se baja de su bicicleta para que el cuerpo no sufra.

“No se puede uno quedar disfrutando del podio porque el nivel es muy alto y hay que seguir compitiendo. El ciclismo es un deporte muy desagradecido. Este es un deporte que es como la mujer: no se le puede bajar uno nunca”, bromeó en diálogo con Blu Radio el subcampeón de la carrera más importante del mundo, publicó El Espectador.

“No siempre se puede estar en el podio, aunque todos nos preparamos para ganar”, agregó Urán, defendiendo al pedalista boyacense Nairo Quintana de algunas críticas que ha recibido, pese a que éste en tres oportunidades ha sido podio en el Tour y a que en la vigente edición finalizó en la posición 12, después de ser segundo en el Giro de Italia.

“La mujer sabe que este es mi vocabulario, es muy difícil cambiarlo y al fin y al cabo ella se enamoró de esta güevonada”, manifestó el hombre que reveló tener ofertas del Sky y el Astana.

Finalmente, según la publicación de El Espectador, Rigoberto Urán recordó que no irá a la Vuelta a España, en la que espera que brillen Esteban Chaves, Carlos ‘Bananito’ Betancur y Miguel Ángel “Superman” López. Antes, aseguró: “La gente no me quiere por como soy como ciclista, sino por las güevonadas que digo y como soy”.

