La faceta de compositor de Martín Elías

Martín Elías dejó registradas tres canciones de su autoría. Archivo/EL PILÓN

Martín Elías Díaz Acosta fue reconocido en el mundo artístico por ser intérprete del género vallenato y protagonista de nueve producciones musicales, con las que también iba creciendo como compositor.

Según el gerente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco, Poldino Posteraro, este hijo de Diomedes Díaz y Patricia Acosta tenía tres obras registradas: ‘Como ella no hay ninguna’, ‘Cuanto te amo’ y ‘No pienses lo malo’, todas interpretadas por el mismo.

“No puedo precisar cuánto dinero generaron estas obras porque no tenemos ese dato en estos momentos, primero por la reserva del Hábeas Data, pero si fueron canciones que sonaron con fuerza, interpretadas por el mismo en sus presentaciones en vivo, como las que grabó en sus compactos”, aseguró.

Martín Elías, al igual que los otros hijos de Diomedes, son socios herederos de Sayco, situación que cambiará cuando ellos resuelvan la sucesión.

“En estos momentos no tenemos los nombres de los hijos de Diomedes en una sociedad, hasta no se dirima el tema de la sucesión.

Dentro de sus derechos como socios herederos están: recibir regalías en la sociedad, tener voz y voto, tener la posibilidad de acceder a préstamos y a ayudas similares a las que tenía el autor en vida”, indicó Posterado.

El gerente de Sayco también precisó que los hijos de Martín Elías (Martín Junior y Paula) no se convierten en socios herederos porque el artista no era un joven activo de la sociedad, puesto que en la Sociedad para ser socio deben de tener más de 20 obras registradas; Martín Elías por poseer solo tres temas de su autoría era considerado un titular administrado, que no tiene los derechos de los socios activos.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN