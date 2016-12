“La actual administración se ha dedicado a mirar por el retrovisor”: Jesualdo Hernández

Jesualdo Hernández Mieles, exrector de la UPC, habló después de la entrevista que concedió Carlos Oñate a EL PILÓN. EL PILÓN / Leonardo Alvarado.

El exrector de la Universidad Popular del Cesar, Jesualdo Hernández Mieles, respondió a las afirmaciones que hizo el actual rector de la institución, Carlos Oñate Gómez, en una entrevista concedida a EL PILÓN el pasado 10 de diciembre, en la que afirmó que las relaciones con la exministra de Educación, Gina Parody, no fueron buenas y que debió ganarse “con trabajo” el respaldo para seguir al frente de la UPC” y señaló que cuando se posesionó del cargo en junio de 2015 encontró “la universidad con déficit de 12.700 millones de pesos”, por lo que implementó un plan para sanearla y evitar una intervención del Ministerio de Educación.

“Había mantenido silencio porque a mí me caracteriza es el servicio. Hoy considero que debo salir a defender la gestión que realicé del 2011 al 2015 al frente de la Universidad Popular del Cesar. La actual administración se ha dedicado, desde que comenzó, a echarle el agua sucia a nuestra gestión, se ha dedicado a mirar por el retrovisor, en esa tarea cómoda se ha olvidado de lo principal que es mirar por el panorámico, el horizonte donde se debe mirar a la UPC. Como no tiene otro discurso, y en su falta de gestión, veo que esa imagen ha perjudicado notoriamente a la UPC. Tenemos una imagen deteriorada, hoy la comunidad no cree en la universidad por esa labor desenfocada que ha mantenido el actual rector”, indicó Hernández Mieles.

El exrector conminó a Carlos Oñate a que el tema del déficit debe ser revisado con cautela. “Yo lo invito a revisar presupuestos de años anteriores y se dará cuenta que la universidad nunca ha presentado déficit y no tiene porque presentarlo, porque el presupuesto que aprueba el Consejo Superior, del cual usted hizo parte y debe tener conocimiento, consta de una vigencia que va de enero a diciembre y ahí nos ajustamos”, sostuvo el exrector de la UPC.

Hernández Mieles advirtió estar preocupado por los ataques recibidos y sostuvo que la parte financiera que actualmente acompaña a Carlos Oñate es la misma que trabajó en su administración.

“No he visto ningún avance, está presentándose sino apalancándose en un discurso de la administración anterior, pero no veo un horizonte claro, algo con una misión y visión planificada. Como hijo y egresado de la universidad, me duele que hoy estemos perdiendo espacios. Puedo dejarle un mensaje al rector que cambie de discurso porque ¿A quién va a culpar de la gestión en la vigencia 2016?”, dijo Jesualdo Hernández Mieles.

Por Carlos Mario Jiménez

Carlos.jimenez@elpilon.com.co