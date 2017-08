Implementan herramienta virtual de orientación psicológica 

Con el objetivo de brindar primeros auxilios psicológicos a la población en general de manera virtual, la Secretaría de Salud Departamental implementa una herramienta de orientación psicológica que funciona a través de internet, denominada Psicochat.

La iniciativa se gestiona a través de la web www.saludmentalcesar.com y en Facebook a través de Psicochat Cesar, donde se direccionan los eventos en salud mental activando las rutas institucionales establecidas, además de orientar al usuario, ofreciéndole la información que requiera y que sea de utilidad para el restablecimiento de su estabilidad emocional.

La líder de la Dimensión Convivencia Social y Salud Mental de la Secretaría de Salud Departamental, Jackeline Jalk, señaló que lo que se busca es que cada persona en crisis pueda obtener la ayuda psicológica que necesita utilizando medios alternativos o acompañando a concretar las formas tradicionales. También desatacó que la ventaja es que el Psicochat está al alcance de las personas que necesitan ayuda dentro de su cotidianidad.

?La funcionaria manifestó que la iniciativa surgió de una idea similar que se implementó en una universidad de Venezuela para atender a la ciudadanía a raíz de la crisis política y económica que se vive en ese país. “Tomamos ese modelo y con nuestro equipo de trabajo lo adecuamos a nuestra realidad para la atención de aquellas personas que sientan que su salud mental está afectada”, acotó.

“La estrategia está dirigida a toda la población en general. Se atienden de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Estamos haciendo un pilotaje, dependiendo de ello se harán modificaciones adicionales. Habrá 10 profesionales del área de la salud, entre los que estarán: dos psicólogas, dos enfermeras, un médico general y un psiquiatra, dispuestos a hacerle el acompañamiento que requieran. No vamos a hacer diagnóstico, no vamos a hacer médicos en línea, porque el apoyo nuestro es psicosocial. Actuaremos cuando una persona tenga una carencia afectiva o cuando haya que realizar los primeros auxilios psicológicos”, explicó Jalk.

La iniciativa del Psicochat fue socializado en pasados días ante líderes comunitarios, entidades prestadoras de salud, comunidad educativa de colegios y universidades, miembros del Ejército, veedores ciudadanos en salud, y funcionarios del gobierno departamental y municipal de Valledupar.

