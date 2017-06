Huber Hernández, el autor de los himnos de ‘Los Morales’

Huber Hernández es oriundo del municipio de Chiriguaná y sus canciones son parte fundamental de la historia musical de Miguel Morales. EL PILÓN / Joaquín Ramírez.

Dos mundos, uno lírico y el otro celestial, son los epicentros de inspiración para Huber Hernández, el compositor que tiene a Colombia cantando a través la telenovela ‘Los Morales, lo que se hereda se canta’.

‘Mi diosa humana’ y ‘Sirena encantada’, dos canciones que sobresalen en la serie que cuenta la vida de la familia liderada por Miguel Morales y sus hijos Kaleth, Kanner y Keiner. Ya alcanzó el primer lugar del rating en el país, por encima de programas como ‘El Desafío’ y ‘Soldados 1.0’.

Hernández nació en el municipio de Chiriguaná, centro del Cesar, población en la que precisamente nació ‘Mi diosa humana’, grabada por Miguel Morales y el acordeón de Juan David ‘El Pollito’ Herrera, en el compacto ‘Avanzando’ en 1995.

“La inspiración llegó gracias a Dios y a una muchacha del pueblo cuando estudiaba en el Colegio Nacional de Bachillerato de Chiriguaná. Miguel Morales ya me había grabado algunas canciones con Omar Geles y conocía mi forma de componer. La canción me salió en un estado anímico muy bonito porque Dios me escogió para ese tipo de canciones”, asegura el autor que además realizó dos producciones musicales con Gregorio ‘Goyo’ Oviedo, cuando el acordeonero Emilio Oviedo los llevó a grabar a Medellín bajo el sello Sonolux en 1992.

El éxito de ‘Mi diosa humana’ fue tan grande que Morales comenzó a recorrer el país luego de los innumerables contratos. Situación reflejada en la bionovela del canal Caracol.

Pero las sorpresas no pararon ahí. El mismo año Miguel Morales volvió a grabar con ‘El Pollito’ Herrera y entonces apareció el disco ‘Gracias mi gente’, que incluye ‘Sirena encantada’, también de Hernández.

“Ya ‘Sirena encantada’ la escribí en El Hatico, corregimiento de Fonseca (La Guajira), recuerdo cuando la hice exactamente en el patio de la casa. Me casé allá y duré tres años viviendo, así fue como llegó la canción porque yo no planeaba nada, Dios se encargó de darme la ilustración y como instrumento han sido exitosas”, explica.

Julio Meza, intérprete de Miguel Morales en la telenovela, también la cantó para ambientar en ‘Chepe Fortuna’ al personaje de ‘Chipi chipi’.

“Gracias la misericordia de Dios hago parte de la historia musical del Miguel Morales. Él siempre ha estado agradecido y resalta que mis canciones lo dieron a conocer especialmente en el interior del país y fuera de Colombia. Este suceso de la telenovela ‘Los Morales’ me tiene muy contento, lo que Dios nos regaló trasciende y en este tipo de situaciones son interesantes, la connotación es a nivel nacional y hasta internacional, es una alegría inmensa”, resalta el hombre que además le han grabado otros artistas como Miguel Herrera, Jesús Manuel Estrada, Jorge Luis Ortiz, Los Gigantes, Los Hermanos Osorio, entre otros.

Su llegada al intérprete

“Un día estaba cumpliendo años Miguel Morales y yo era amigo de Dagoberto ‘El Negrito’ Osorio, teníamos montada la canción ‘Desnúdame el alma’ y fuimos a cantársela al barrio Dangond, donde él vivía, cuando eso. Hicimos la presentación y estaban ‘Los Diablitos’ en su furor; al día siguiente me llevaron el contrato para grabar la canción en el barrio Sicarare”, relata Huber Hernández cuando explica de su primer encuentro con ‘La Voz’.

Desde esa primera grabación, en 1990, la química reinó entre dos intérpretes de la música vallenata. Fue así como después aparecieron obras como ‘Me domina el amor’, que además la reprodujo José Alberto ‘El Canario’ en una versión salsa grabada en New York.

“Con Víctor Rey Reyes me grabó una obra llamada ‘Mi querida princesa’, así llegaron con Juan David Herrera y Gabriel ‘Chiche’ Maestre.

Huber no es músico, al no serlo su capacidad de interpretar instrumentos es nula, pero su voz sensible y fina le entregan el ‘toque’ perfecto para cantar las obras que desde joven comenzó a trazar con lápices dorados.

“Emilio Oviedo me escuchó en una ocasión cuando le llevé unas canciones para que las escuchara, me preguntó quién cantaba y yo le di la respuesta, me propuso buscar un acordeonero y así fue como busqué a ‘Goyo’ Oviedo, por recomendación de Eliécer Rada, con quien hice dos producciones en Medellín”, rememora Hernández.

Más allá de su éxito, de lo que el vallenato le permitió gozar a Huber está su mayor preocupación y es la falta de canciones románticas, con buena letra, en la actualidad. Fenómeno que viene siendo debatido en los últimos años en el género.

“Es preocupante la situación porque se ha perdido la lírica y la literatura, lo digo con mucho respeto porque el juez supremo está en el cielo, pero es de conocimiento público e incluso el vallenato le veo con un estancamiento y deterioro en el romanticismo. Se escribe muy superficial y se maltrata a la mujer, considero que debe haber un recambio y mirar si hacen lo que anteriormente se hacía”, puntualiza el creador de la canción ‘Muñequita de porcelana’.

Tiene en su mente regresar a las grabaciones y además entregar una cantidad considerable de obras que tiene inéditas.

“Tengo muchas canciones, yo no había entregado en los últimos años, pero ahora existe la voluntad y lo importante es que están para que los artistas vallenatos tenga oportunidad de escoger nuevos repertorios. Estoy cargado y de las que se necesitan, románticas y cargadas de letra”, manifiesta.

‘Me domina el amor’, grabada por ‘Los Diablitos’, también fue reproducida por José Alberto ‘El Canario’ en una versión salsa que salió en 1992 en el álbum ‘Llegó la hora’.

‘Sirena encantada’ salió publicada en el álbum ‘Gracias mi gente’, con el acordeón de Juan David ‘El Pollito’ Herrera.

‘Los Morales, lo que se hereda se canta’ es una historia con base en la vida de Miguel Morales y sus hijos Kaleth, Kanner y Keiner.

Por Carlos Mario Jiménez

