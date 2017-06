Hipótesis sobre homicidio del administrador de El Zafiro en Valledupar

En presencia de varias personas, Evert Enrique Díaz De Ángel, fue baleado por un hombre que conducía una motocicleta, en la cual huyó de la escena del crimen. Foto cortesía.

“Cuando el hombre que asesinó a mi hermano se bajó de la motocicleta, él estaba sentado junto con una de las empleadas, pensaba que era un cliente que iba a parrandear, se levantó de la silla para recibirlo y cuando observó que tenía un revólver en la mano derecha, trató de correr y es cuando el asesino le disparó y le propinó cuatro balazos en su cuerpo; dos de ellos en la cabeza”. Así lo narró a EL PILÓN en medio de la consternación e impotencia, Navia, una de las hermanas de Evert Enrique Díaz De Ángel, de 43 años, administrador del estadero ‘El Zafiro’, localizado sobre la transversal 24 con 21 del barrio 7 de Agosto de Valledupar, asesinado la noche del pasado viernes en medio de un aguacero que caía a esa hora sobre la ciudad.

“Aunque el crimen no se trató de un atraco, a él le hurtaron cerca de un millón de pesos que tenía en los bolsillos del pantalón y en el negocio que él administraba hacía 10 años, producto de las ventas del día y un dinero para el pago de un compromiso con un cobra diario. ‘Mi hermana, yo estoy que entrego este negocio porque las ventas están muy malas y quiero volver a manejar taxi’, oficio que también ejercía en Valledupar. Son muchas las conjeturas que se desprenden de este asesinato y a ciencias cierta no se sabe cuál es la verdad: unos dicen que hace dos semanas había discutido con un cliente por una cuenta que no le quería pagar; otros que parece que estaba debiendo un dinero por concepto de préstamos a ‘cuenta gotas’ y un posible caso de asunto pasional. Al fin no se sabe la verdadera causa del crimen”, aseguró.

Díaz De Ángel había nacido en El Carmen de Ariguaní, Magdalena, vivía en unión libre con Belkis Mendoza, de cuya unión dejó un hijo de 10 años y siete más que tuvo en diferentes hogares que formalizó; residía en el barrio El Carmen de Valledupar, desde dónde había salido a las 3:00 de la tarde para el trabajo y horas después fue asesinado por desconocidos.

El cadáver fue reclamado la tarde de ayer sábado en la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y trasladado hasta su tierra natal, en donde hoy domingo en horas de la tarde será sepultado.

Al cierre de esta edición, las autoridades locales no habían capturado a ningún sospechoso, pero indicaron que las investigaciones avanzan por buen camino teniendo en cuenta que existen algunas evidencias que podrían conducirlos a la inmediata captura.

Por Abdel Martínez Perez.