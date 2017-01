“A mi hijo lo mataron por equivocación”

Jhon Freddy Garrido Tren.

A las 5:30 de la madrugada del pasado viernes el agricultor Jhon Freddy Garrido Tren, quien residía en el barrio Primero de Mayo del municipio de La Gloria, Cesar, salió de su casa a darle los buenos días a su progenitora Erika Tren Pacheco, quien vive al frente de su hogar, y a tomarse el acostumbrado tinto antes de partir para la finca.

Un disparó alteró la tranquilidad de los residentes del sector. Jhon Freddy fue herido de un tiro en la frente y quedó tendido en el suelo.

“Creo que el asesino al notar que le disparó a la persona que no era, no lo remató en el suelo y lo que hizo fue huir del lugar. Si a él era al que estaban buscando, le hubieran dado más tiros. Al escuchar el disparo, yo salí a la puerta de la calle a ver qué había sucedido y lo primero que veo es a mi hijo tirado y lleno de sangre. La verdad, es que yo no alcancé a ver a nadie, ni tengo ni la menor idea, quien pudo atentar contra la vida de mi hijo, pero lo único que les pido a las autoridades es que se haga justicia y que una vez agarren al asesino, que le caiga todo el peso de la ley, porque a una persona buena no lo pueden matar de esa manera”, manifestó el compungido padre.

Jhon Freddy era futbolista, integraba la selección del municipio de La Gloria y vivía en unión libre, dejó tres hijos y era el mayor de tres hermanos.

“Ya no vuelvo ver más a mi hijo, me lo mataron por equivocación, él era una persona sana, muy querida en la población, que no tenía problemas con nadie, él sabía que su primo andaba en malas ‘mañas’, pero nunca pensó que lo iban a confundir con él, por eso se había alejado de su compañía y vea… que el pagano fue mi hijo; la gente buena, muere temprano y la mala, es como la hierba maldita”, agregó el progenitor quien además contó que el joven había sobrevivido cerca de 30 horas, pero murió la tarde del pasado sábado cuando recibía atención médica en la clínica Buenos Aires de Valledupar.

Luego del proceso de rescate de órganos que autorizaron los familiares de la víctima, el cadáver fue entregado ayer en la morgue de Medicina Legal de Valledupar y el sepelio se cumplirá hoy en el cementerio municipal de La Gloria, Cesar.

Por Abdel Martínez Pérez