Por: Celso Guerra Gutiérrez





Es el álbum musical grabado en 1996, con el que cantante salsero Yuri Bedoya, artísticamente Yury Buenaventura, de Buenaventura, se dio a conocer en Francia y Europa, dijo a varios medios que allí llegó a los 19 años a estudiar economía y terminó siendo músico, luego de escuchar al artista belga Jacques Brel, lo impacto con la canción, ‘Ne Me Quites pas’, en ese momento dejó los números por los bongos.

En sus inicios vivió en una habitación en Paris de donde fue desalojado al no tener con que cancelar, se dedicó a cantar canciones latinas en el metro para sobrevivir, ahí supo que sería músico y aprendió francés de calle.

La calle era dura, las cosas no salían bien, comía lo que encontraba en los botes de basura, no aguantó más y desesperado intentó suicidarse lanzándose a las frías aguas del río Sena, era pleno invierno, sobrevivió a la gélida corriente.

Después de muchos avatares logró reunir dinero para regresar a su natal Colombia, donde el costo de la grabación del compacto saldría más económico, en Cali reúne a un puñado de músicos y decide grabar su primer álbum ‘Herencia africana’, después de ser procesado el disco, sentía que le hacía falta una canción y allí ocurrió el milagro, se acordó de la canción ‘Ne Me Quites Pas’, que había escuchado en su cuarto de Paris.

El inconveniente era que el dinero se había acabado, por esta razón se limitó hacer un demo o maqueta de lo que sería la canción.

Ilusionado regresó a Paris con su disco bajo el brazo, no tuvo ningún impacto, no pasó absolutamente nada con el disco, estos inconvenientes no atajaron a Yuri quien andaba en la búsqueda de su gloria musical, siguió insistiendo, mostraba su producto.

Conoció al periodista Remy Kolpa, él tenía un programa musical en la madrugada y exactamente a la una sonó la canción ‘Ne Me Quites Pas’, fue escuchada por un promotor de disquera, que a esa hora se desplazaba en un taxi, el chofer escuchaba Radio Nova.

El promotor llamó a la emisora, allí le dieron el nombre de Yuri, al que contactó, así comenzó la historia de este artista colombiano que triunfa en Paris.

La maqueta de la canción ‘Ne Me Quites pas’, que fue incluida en el álbum ‘Herencia africana’, sonó con una fuerza de locomotora, fue el canto que lo dio a conocer en toda Francia

El apoyo inicial no fue de franceses ni de latinos, fue de inmigrantes africanos residentes en Francia, oriundos de Senegal, Marruecos, Martinica, Guyana, Madagascar, Nueva Caledonia, Tahiti, ellos dijeron esto es África pero en francés, lógicamente que Yuri también la grabó en español.

Después de 20 años a Yuri Buenaventura, le otorgó el gobierno de Francia la medalla como caballero de las artes y las letras, este artista del pacífico colombiano fue invitado por el presidente francés, François Hollande, para que hiciera parte de su comitiva en su reciente visita de estado a Colombia.