“Fui muy feliz al lado de Martín”: Dayana Jaimes García

Dayana Jaimes García y Paula Elena Díaz Jaimes.

En la tranquilidad e intimidad de su casa, sentada en la sala de televisión y cuarto de juego de Paula Elena, delante de un gran ventanal con imágenes de Diomedes Díaz,

Dayana Jaimes abrió su corazón para dialogar con NUESTRO FOLCLOR sobre Martín Elías, el esposo, padre, amigo y artista, de la vida del ser humano que marcó para siempre su vida, y quien le dejó el regalo más grande que una mujer puede recibir, su hija Paula.

Han transcurrido veinticuatro días desde que Martín Elías perdió la vida en un accidente de tránsito en carreras del departamento de Sucre. En esta entrevista la viuda de Martín también se refiere a la polémica de las redes sociales y a su reacción frente a la publicación de Claudia Varón, madre del primogénito de Martín.

Nuestro Folclor: ¿Cómo se siente hoy después de veinticuatro días de la infortunada muerte de Martín?

Dayana Jaimes: Parece mentira, todavía no lo asimilo, un día sí y un día no. Hay días que me levanto bien, pero con el transcurrir de las horas vuelve el sentimiento y se siente la ausencia de mi esposo, del padre, el amigo, el hijo, el hermano. Las personas que se me acercaron en el parque durante la velación de Martín, me decían que con el pasar de los días iba a ser más difícil y ahora entiendo el porqué. Cada día que pasa es más duro.

NF:¿Qué es lo que más extraña de Martín Elías, el esposo y padre?

DJ: Todo, su sonrisa. Todo el tiempo estábamos juntos. Le encantaba que lo acompañara hasta la madrugada a ver series y películas en Netflix. A él no le gustaba estar solo quería que estuviera a su lado.

NF: ¿Cómo eran los momentos al lado de su hija?

DJ: Eran maravillosos, jugaban todo el tiempo, Martín adoraba a Paula. Se tiraban en el piso y jugaban… Cuando venía de los conciertos el me llamaba y lo esperábamos en el balcón, el bajaba el vidrio y le tiraba besos, ella lo llamaba papá, papá… Eso era para él una alegría inmensa.

NF:¿Qué soñaba Martín para Paula?

DJ: A veces me decía que fuera médico y otras que, qué tal que Paula sea la Shakira del vallenato, uno nunca sabe. Ahora último nos hemos dado cuenta que uno le dice un nombre y empieza a unir palabras y a cantar. Martín le cantaba y ella se quedaba mirándolo.

Es decir que canta…

Paula tiene un temperamento fuerte y Martin decía que lo había sacado de mí, pero en realidad es de los dos, yo le compre el piano y ahora se sienta y empieza a tocar el piano y le canta a todo, pero no se deja grabar, es penosa como su papá.

NF: ¿Cómo es eso, un hombre que llegó tan lejos en la música y la vida del espectáculo, era penoso?

DJ: Sí bastante, dominaba al público con una sonrisa, hacia su esfuerzo así estuviera muriéndose, a nada le decía no. Martín siempre tenía miedo cuando se iba a subir a una tarima; El papá un día le dijo a él: “hijo tú el día que dejes de sentir ese miedo, retírate de la música”, porque Diomedes también sentía ese miedo.

NF: ¿Martín admiraba mucho a su papá?

DJ: Con Martín pasó algo particular y es que cuando empezaron los problemas de su papá, Martín estaba muy pequeño, de los hijos de Diomedes con Patricia fue uno de los que menos disfrutó a su papá, le dio muy duro. Era tanto el dolor que de pronto estaba mirando a Paula y empezaba a llorar -le peguntaba: porqué lloras?. Y me respondía: Porque si mi papá la conociera estuviera feliz-. Yo sentía que era como una idolatría.

NF: En todos los hogares hay disgustos ¿Cómo afrontaban esos momentos?

DJ: Martín peleaba conmigo y a los tres minutos estaba pidiéndome perdón, el no guardaba rencor, ni resentimiento. Era muy sentimental.

NF: Usted trabajó durante años en el sector publicó ¿Por qué dejó de trabajar?

DJ: porque él me lo pidió, cundo me voy no me despido de mis amigos porque me dio muy duro, dure varias semanas llorando y cuando me vio así me dijo que me iba a buscar un trabajo pero ya entiendo las cosas, era el tiempo que Dios quería que compartiera a su lado. Fue el momento para arreglar muchas cosas, que si en ese momento no lo hubiera hecho, hoy estuviera con las dos manos atrás. Lo disfruté muchísimo, hacíamos muchos planes.

NF: ¿Fue feliz al lado de Martín?

DJ: Fui muy feliz a su lado. Demasiado, todos los matrimonios tienen crisis y yo peleaba por i matrimonio a capa y espada. Le decía mis amigos que perdonen la carne es débil. Somos humanos y cometemos errores. Yo me quedo con el Martín que era de la puerta de mi casa hacia adentro.

NF: ¿Qué le faltó vivir a Martín?

DJ: Se fue muy joven, faltaron muchas cosas… Quedo una casa que era el sueño de él, un día que fuimos a verla me dijo que ahí íbamos a vivir hasta viejitos y se le salieron las lágrimas porque estaba materializando sus sueños. El nunca imagino lo grande que iba a ser. Le agradezco a los acordeoneros con los cuales compartió y creció musicalmente. Yo lo ví escalar cada peldaño y obtener lo que nunca imagino.

NF: Martín estaba en la cúspide de su carrera, dejó un trabajo discográfico adelantado ¿qué ha pasado con eso?

DJ: La organización musical de Martín estaba constituida como persona natural, cuando el muere la organización ya no existe, los músicos estaba contratados por otra empresa. Martín siempre hablo de sacar su CD a finales de junio, principio de julio en plenas vacaciones, nunca hablo de mayo, ni del día de su cumpleaños, eso es totalmente falso. Me han dicho que ya lo entregaron, me han dicho que el 21 de mayo; pero esa última palabra la tiene Dios, ni siquiera su disquera ni su acordeonero.

No habían pasado dos días y Rolando en los en vivo de Instagram mostró que lo había terminado en cuatro días, en ningún momento la Sony lo presionó para que lo entregará, él y yo sabemos por qué lo hizo pero eso se lo dejo a Dios. Hable con Guillermo Mazorra quien me contactó con la abogada en derechos de autor y ella me aclaró que en ningún momento habían presionado nada, que si habían unas fechas pero Martín murió y el CD no estaba terminando.

NF: Usted es comunicadora social es bastante activa en las redes sociales ¿ Cómo analiza usted el tema de las redes sociales en este momento?

DJ: Jamás en mi vida había visto tanta maldad, nunca. Recuerdo las palabras que me dijo mi mamá hace mucho tiempo “ hija ni nosotros ni el propio ser humano sabe de lo que es capaz de hacer su corazón”. Decidí alejarme y cortar con eso porque Martín ya está descansando desde el día que se murió.

NF: ¿Le han escrito muchas cosas en las redes sociales, eso le afecta?

DJ: No me afecta nada, donde Martín estuviera vivo me hubiera dicho bien hecho, eso si te van a matar a lengua pero bien hecho.

NF: ¿Cerró sus redes sociales?

DJ: Las cerré, así como las redes sociales te ayudan a muchas cosas, también son un cáncer, una enfermedad. Se destila mucho veneno. Ahora que maten todos los que se quieran matar y se digan lo que se quieran decir, porque ya no estoy ahí. Ya eso me tiene sin cuidado.

NF: Paula tiene un hermano, ¿Cómo será su relación con Martincito?

DJ: Desde que esto pasó, no hemos recibido una llamada de Martincito, nunca he tenido una amistad con su mamá. Durante seis años me culpo de haberle acabado su matrimonio y ella sabe que eso es falso. Yo la conocí por Martín y Luis Ángel.

NF: De las 15 verdades que le escribió Dayana a la ex esposa de Martin Elías¿Se arrepiente de lo que escribió?

DJ: Jamás. Son verdad no es mentira. Salieron desde lo más profundo de mi corazón, era un nudo que tuve en la garganta durante seis años. Yo soy muy frentera, eso ha hecho que le caiga mal a mucha gente, no soy hipócrita. Martín lucho por mantener su hogar, pero su prepotencia y arrogancia acabó todo. Yo se lo dije, perdiste un gran hombre. De esa relación a Martín le dolía su hijo porque el amor ya se había acabado. Martíncito era la luz de sus ojos, su primogénito.

NF: Martín dejó una gran fanaticada, ¿Qué mensaje lesw manda?

DJ: Que no lo olviden, Martín no se cansaba. El último viaje que hicimos, un señor le iba a pedir una foto en el peaje del Copey y él no se dio cuenta, creo que era el vigilante. Y ese remordimiento, pensaba en devolverse, él se quedó y se fue con ese resentimiento.