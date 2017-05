¿Qué hacer frente a la oleada de infecciones con ransoware?

Tomada de internet.

En los últimos días se reportó una oleada de infecciones con ransomware en varias compañías y organizaciones de diferentes partes del mundo. Se trata del ransomware WannaCryptor, que se vale de cifrado para tomar “de rehén” información contenida en el sistema infectado.

Los primeros casos conocidos surgieron en el sector de telecomunicaciones de España, cuando el 85% de los equipos de Telefónica se infectaron, y luego pasó a afectar otras empresas a nivel nacional e internacional. A este reporte se sumaron casos en organizaciones del sector de la salud, sitios comerciales y todo tipo de redes en países de todo el mundo.

El ransomware (secuestro de información) es el término genérico para referirse a todo tipo de software malicioso que le exige al usuario del equipo el pago de un rescate. Desde ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, se desarrolló un video que muestra de manera simple su funcionamiento: ¿Conoce qué es el ransomware y cómo puedes protegerte?

En relación a los países involucrados, la región de EMEA (Europa, África y Oriente Medio) se observa como Rusia es claramente el país más afectado, al menos por una de las variantes más propagadas. En Latinoamérica los principales países afectados son Argentina, Chile, México, Colombia y Ecuador. Igualmente, la llegada del lunes ha supuesto una prueba de fuego para los especialistas en seguridad informática y administradores de sistemas de muchas empresas ya que algunos de los primeros incidentes identificados se produjeron en la zona de Asia, donde la empresa japonesa Hitachi también se vio afectada por estas variantes de WannaCryptor.

“No obstante, este incidente debe servir como una importante llamada de atención para mejorar muchos aspectos relacionadas con la ciberseguridad en las empresas. En definitiva, se trata de mantenerse en alerta y aplicar buenas prácticas de seguridad sin caer en la desesperación, y tal como siempre recomendamos: en caso de ser víctima, no acceder al pago solicitado por los atacantes ya que no solo no está garantizado que vayan a devolver el acceso a los archivos, sino que esta práctica alienta a que se continúen realizando este tipo de ataques.”, concluyó Camilo Gutierrez, Jefe del Laboratorio de Investigación de la compañía de seguridad , ESET Latinoamérica.

Recomendaciones