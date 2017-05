Expectativa por resultados de necropsia a niño asesinado en Curumaní

2.- Yulibeth Taborda y María García, esperaban la entrega del cadáver del niño en la parte externa de la morgue de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Foto AMP.

Ayer, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar realizó la necropsia al niño Jhoan Alexander Rodríguez Rodríguez, de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado con signos de asfixia y abuso sexual en la institución Camilo Torres del municipio de Curumaní, Cesar. Sin embargo, los resultados de los estudios forenses no habían sido revelados al cierre de esta edición.

“Justicia, justicia, justicia, que este horrendo crimen no quede en la impunidad y que al autor o autores de les caiga el peso de la ley”, manifestó Yulibeth Taborda, tía del menor, quien ayer se encontraba a las afueras de la morgue.

Según algunos vecinos de la víctima, en el barrio Buenos Aires, hubo descuido por parte de progenitora, quien al parecer tiene problemas con el licor y el día que su hijo desapareció estaba departiendo, y solo se percató al día siguiente cuando le fueron a informar que al niño lo habían asesinado.

La muerte del niño ha causado consternación a nivel nacional por la forma macabra y cruel en que fue asesinado, además por su condición de una persona indefensa.

Los habitantes de Curumaní rechazaron categóricamente el crimen y lo han manifestado realizando plantón y marchas por las principales calles del municipio, con pancartas, velas encendidas y globos.

En alerta las autoridades

Motivados por el abominable crimen, ayer lunes en horas de la mañana se reunió el Comité Consultivo para la Prevención del Abuso Sexual en las instalaciones del Concejo Municipal de Curumaní para analizar el crimen del niño y se establecieron algunos mecanismos para hacerle frente a cualquier hecho similar que se pueda presentar.

Así mismo, fue analizada la situación de la progenitora del menor, Lilibeth Rodríguez Linares, por el descuido a que sometía a sus hijos en su humilde vivienda, toda vez que en horas de la tarde se conoció que la mujer habría sido detenida por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, luego de haber sido indagada por las autoridades judiciales sobre lo sucedido.

El comité es presidido por las secretarías de Salud departamental y municipal, al igual que la secretaría técnica está a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; la Secretaría de Educación Departamental, las seccionales en el Cesar de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Consejo Superior de la Judicatura, la Policía Nacional, y la Oficina Departamental de Política Social.

“Apagaron una luz”: tía

Yulibeth Taborda, tía del menor en medio de la indignación por el suceso manifestó que quienes cometieron ese asesinato apagaron una luz de una persona de quien no se sabía que metas iba a cumplir, que no le dejaron disfrutar su vida.

“Él nació en Chingalé, un corregimiento de Puerto Wilches, Santander, no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, porque vivimos un poco distante, pero me duele que hayan atentado contra su vida de una manera vil. Queremos que las autoridades le pongan mano dura a este hecho, para que su muerte no sea otra que quede impune y no se vuelvan a repetir estos horrendos casos”, manifestó.

Entre tanto, su abuela paterna, María García, quien también llegó de Maicao, La Guajira, les exigió a las autoridades que se haga justicia por la muerte de su nieto, un niño que apenas estaba comenzando a vivir.

“Estoy a la espera que me envíen una autorización desde Curumaní para poder reclamar el cadáver”, señaló.

El niño será sepultado en horas de la tarde de hoy martes en el municipio de Curumaní, acompañado por una marcha silenciosa, cuyos asistentes irán vestidos de blanco.

Pronunciamiento ICBF

Ante el caso de violencia sexual en el departamento de Cesar, Cristina Plaza Michelsen, directora general del ICBF, se pronunció e instó a la ciudadanía a tomar acciones frente al tema.

“No podemos permitir que sigan truncando los sueños de nuestros niños. Desde el ICBF estamos adelantando acciones para prevenir la violencia sexual en contra de quienes son el futuro de este país, pero ningún esfuerzo será suficiente si la familia y la sociedad no asumen la responsabilidad de generar entornos protectores para la niñez y la adolescencia; sobre todo la familia que deben ser la primera línea de defensa de su integridad”, señaló la Alta Funcionaria.

Con un equipo interdisciplinario de Defensoría de Familia, el ICBF en articulación con la Comisaria de Familia del municipio, brindan atención psicosocial al hermano del niño fallecido y se tomó como medida de protección, su ubicación en un Hogar Sustituto para adelantar el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos – PARD en su favor, debido a que el núcleo familiar no es garante de su cuidado.

El ICBF inició 2.413 Proceso Administrativos de Restablecimiento de Derechos en favor de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en lo que va del 2017, de los cuales 71 de ellos tiene lugar en el departamento de Cesar

Por Abdel Martínez Perez.