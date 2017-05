“Estoy convencido de que se puede ganar el Giro”: Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana (Movistar) tratará de superar los 2:41 minutos de retraso respecto al líder del Giro, el holandés Tom Dumoulin, en la decisiva semana que se avecina con los grandes puertos y la crono de la última jornada y se mostró convencido en la jornada de descanso de que “se puede ganar la maglia rosa”.

“Hemos estado en estas situaciones ya varias veces; unas nos han salido bien y otras no, pero siempre damos lo máximo para conseguirlo. Tenemos por delante cinco días en teoría favorables para nosotros. El líder está bien, pero no sabemos cómo puede reaccionar ante este recorrido”, empezó explicando el ciclista boyacense en el hotel del equipo.

El líder del Movistar se muestra confiado en sus fuerzas y en el equipo.

“Por nuestra parte tenemos un gran conjunto y confió en todos mis compañeros para luchar por el triunfo. Estamos convencidos de que podemos hacerlo. Es verdad que normalmente siempre estoy muy bien en la tercera semana. Espero que la caída de ayer no me lastre porque estaba en un gran estado físico. En teoría, se me tiene que dar bien esta tercera semana”.

Sobre la caída sufrida el pasado domingo, Quintana no cree que pueda afectar a su rendimiento y destacó, además, el gesto de “caballero” de Tom Dumoulin.

“Estoy un poco peor que antes de caerme, pero mejor de lo que podía haber pasado. Solo fue un susto y tengo un par de golpes, pero creo que no va a afectar a mi rendimiento. Dumoulin tuvo ayer un gesto muy bonito cuando mandó esperar. Es verdad que seguramente hubiéramos entrado en el grupo gracias al equipo, pero nos hubiera costado más esfuerzo. Fue un gesto de todo un caballero y lo agradecemos mucho”, dijo.

Para empezar la semana decisiva la etapa reina del martes entre Rovetta y Bormio, de 222 kilómetros, con los ascensos al Mortirolo y al Stelvio. El primer asalto lo asume Quintana a 2.41 minutos del líder.

“Todo depende de cómo arranque la etapa. No sabemos cómo saldrá la carrera. Seguramente muchos equipos querrán filtrar a gente por delante y nosotros también tendremos que estar ahí. Pero esperamos tomar diferencias aunque no sea un final en alto. Es verdad que los rivales también tienen mucha destreza bajando, pero aún así vamos a intentar hacerlo bien e intentar sacar tiempo”, explicó el ciclista boyacense.

Quintana dijo no sentir más miedo en las bajadas desde la caída y espera que haya rivales que lo intenten bajando, aunque “las diferencias se harán en las subidas”.

“Mañana es una etapa muy, muy dura en la que seguramente se puede pagar también el desgaste de lo que va de Giro. Para mi sería bueno que fuera una etapa de mucho castigo, pero también hay que pensar que por delante aún habrá días exigentes, aunque no lo parezca, pueden hacer más daño y todavía más diferencias”.

Sobre el líder, Quintana recordó la actuación de Dumoulin en la Vuelta 2015, donde ganó la crono y luego estuvo con los mejores escaladores.

” Sólo le vimos reventar el último día en una gran montaña. Aquí hemos tenido ya puertos de mucha entidad y se ha defendido muy bien. Para mí la sorpresa no que esté ahí, sino cómo esta andando, mucho más de lo previsto. Está demostrando que está en un gran forma y de momento no ha demostrado ninguna debilidad”.

En Oropa, dijo Quintana, “nos dejó a todos los escaladores atrás. Ahora habrá que ver si mantiene la regularidad en las subidas que vienen, que son bastante largas. Nuestra esperanza es que baje un poco en esta tercera semana y que nosotros vayamos mejor al ser etapas con más de un puerto”.

Según Quintana, detrás de Dumoulin “hay cuatro o cinco corredores que pueden ganar el Giro y a los que nos vienen mejor estas etapas.

“¿Una alianza contra él? Eso solo se dará dependiendo de cómo vaya la carrera y de los intereses de cada uno”, señaló.

Ante la cronometrada del último día, que podría ser decisiva, Quintana no establece una cantidad de tiempo que le pudiera permitir afrontarla con tranquilidad, en el caso de que recuperase el tiempo perdido actualmente en la general.

“No sé con qué diferencia debería llegar a la última contrarreloj. El objetivo es por lo menos restarle el tiempo que nos lleva ahora y tener algo más para la crono final. No sé realmente cuánto necesitaría; no sé si treinta segundos, cuarenta? De momento pienso en la etapa de mañana. Por lo menos si no le quitamos tiempo mañana al líder, al menos trataremos de quitarle fuerzas”, concluyó. EFE