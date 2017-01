“Este 2017 será el año de las obras”: alcalde de Valledupar

Augusto Ramírez Uhía, alcalde de Valledupar.

Valledupar tiene grandes retos por alcanzar, más allá de las obras y mejorar la movilidad en gran parte la ciudad, el desempleo es uno de los crecientes problemas para las administraciones de turno.

Solamente entre junio y agosto del 2016, la tasa de desempleo en la capital del Cesar figuró en 12.5 %, aumentando 4.4 % en comparación con el mismo periodo del 2015, donde estaba en 8.1 %. Datos reportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane.

El alcalde Augusto Ramírez Uhía habló con EL PILÓN sobre este y otros temas que tiene en mente para trabajar en 2017.

¿Cómo evalúa si primer año de mandato frente al municipio de Valledupar?

Ha sido un año muy importante, de esfuerzo, dedicación y aprendizaje, un año que cerramos en materia de seguridad con la tasa de homicidios más baja en los últimos 10 años; 16 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras en Colombia está el 25 por 100.000, solo 68 cuando en 2015 hubo 105, hablamos de una disminución del 37 %.

Tenemos que hacer enormes esfuerzos para el tema de los atracos, tenemos listo el lote para la Policía Metropolitana; en materia de dotación a la movilidad de la fuerza pública se lograron hacer unas inversiones importantes que nos permitieron entregar alarmas comunitarias y pago de recompensas.

En materia de empleo, ¿por qué la ciudad tiene más informalidad que formalidad?

Nosotros creamos la Agencia de Desarrollo Económico, ProValledupar, ya se institucionalizó. Arrancamos con la estrategia Agrópolis, con la estrategia de economía naranja, 500 nuevos negocios con el DPS y con el Sena. Con el Fondo Emprender logramos que nacieran nuevas empresas, fueron $1.900 millones entre la gobernación, la alcaldía y el Sena.

Con todas las obras que tenemos por hacer, son $153.000 millones; eso va a dinamizar mucho la economía. El año pasado fue crítico para todo el país, un año de crisis económica, bajaron los precios del petróleo y el carbón, los paros camioneros y agrarios, la situación de incertidumbre con el proceso de paz, ahora con la reforma tributaria, con la aprobación del presupuesto bianual de regalías, con el Fondo de Paz y con el compromiso que tiene el señor presidente con los alcaldes capitales, yo creo que este será un mejor año donde podemos dinamizar las economía en Valledupar, que puedan nacer nuevas empresas, que con Agrópolis se instalen nuevas industrias; fomentar más el turismo como una línea económica y con el tema de economía naranja podamos dinamizar esa estrategia.

Otro gran problema es la movilidad de Valledupar, parece que la capacidad vehicular sobrepasó los límites de la institucionalidad.

Acabamos con la corrupción del Parqueadero Municipal, lo mismo en el Tránsito, logramos un recaudo importante y por supuesto seguiremos con las zonas azules, sincronización de los semáforos y más guías de tránsito para la ciudad. Estamos diseñando el plan vial, que será la solución a las glorietas María Mulata, Los Gallos y Los Músicos, una vez nos entreguen estos productos ( a cargo de la Universidad Nacional) nosotros buscaremos otras fuentes de recursos y le diremos al gobernador para cofinanciar otro paquete de obras que ascienda a los $170.000 millones este año.

Un tema interesante es Emdupar, ¿qué va a suceder con la empresa?

La estamos sacando adelante, la encontramos quebrada, era una empresa inviable financieramente y estamos logrando disminuir la contratación, tenemos austeridad en el gasto, no aumentamos más personal, tenemos unas medidas drásticas gerenciales logrando bajar los gastos para sacar adelante a la empresa.

Se anuncian obras para este 2017, ¿cuáles son?

Cerramos el 2016 poniendo las primeras piedras de la avenida Fundación y avenida de los 450 años, avenida de la carrera 27, son $103.000 millones y $8.500 millones para parques; San Martín, Cristo Rey, Panamá. Este 2017 será el año de las obras, además que tenemos $5.000 millones en pavimento urbano, se pusieron las primeras piedras, $10.000 millones de pavimento del DPS y $8.500 por medio de Coldeportes para los parques de Cicerón Maestre, La Victoria y Villa Castro; la gestión de los tanques de almacenamiento de Emdupar que ya se gestionó, $21.000 millones para ese proyecto.

Ya estamos diseñando el Mercado Público, plaza Alfonso López, plaza de Patillal, la Casa en el Aire. Espero que la Universidad Nacional me entregue pronto esos diseños para buscar esos recursos y contratar esas obras. El enorme reto es comenzar la construcción del eco parque del río Guatapurí; las 3.000 casas del Idema y arrancar la construcción de la Policía Metropolitana. Tenemos enormes retos de recuperar cada vez más el espacio público, que la celebración de los 50 años del Festival Vallenato nos quede excelente; más cultura ciudadana, seguir en el trabajo de acabar la corrupción y seguir fortaleciendo los valores y principios de la familia para la reconstrucción del tejido social.

El fin de la guerra con las Farc preocupa a algunos vallenatos, por los antecedentes que se tienen de la desmovilización paramilitar, ¿cómo enfrentar ese tema?

Estamos articulándonos con el ministro Rafael Pardo, con el gobierno nacional para que no haya irresponsabilidad en esta desmovilización sino que tengamos un proceso serio, que la ONU haga bien su trabajo de verificación y que los vallenatos no tengamos secuelas como las que tuvimos con los paramilitares.

El tema río Cesar es un compromiso de todos, ¿qué hay en este año para salvarlo?

En estos momentos tenemos un convenio con Corpocesar, estamos haciendo un tratamiento que cumple con las especificidades normativas; con respecto a los contratos que encontramos con Emdupar, nosotros estamos siendo responsables y nuestra postura siempre ha sido ejemplar ante la inviabilidad financiera del proyecto. El gobernador quiere construir esa planta de tratamiento con recursos de Ciencia y Tecnología, que creo es el mejor camino, de todas formas le hemos dado al contratista (Aqua) la carta de inicio, pero no han arrancado por problemas de licencia ambiental y consulta previa. Aspiro que este año podamos aclarar esa situación para Valledupar (…) acabamos de aprobar un presupuesto en Emdupar que el 90 % se va para nómina, hoy Emdupar no tiene como pagar un contrato que firmó en donde hay que girarle $11.000 millones anuales, ni siquiera $5.000 millones, no aguantamos otra acreencia más porque los ingresos son muy pocos.

Por Carlos Mario Jiménez

