“Es engañabobos la teoría que Colombia será entregada al castrochavismo”

Roy Barreras Montealegre, senador del Partido de la U.

El senador del Partido de la U, Roy Barreras Montealegre, quien se sumó al equipo negociador del Gobierno en La Habana como integrante de la subcomisión para el tema de la refrendación de implementación de los acuerdos, dijo en Valledupar que la posibilidad de paz que estará en las manos de los colombianos ha sido construida con paciencia desde hace cuatro años.

Barreras Montealegre se reunió con miembros de juntas de acción comunal, dirigentes políticos y sectores sociales y participó en la inauguración de la sede del Sí, ubicada en la carrera 10 con calle 14 de Valledupar.

¿Qué significa para el país decir Sí el próximo 2 de octubre?

Estoy seguro que muchos lectores de EL PILÓN tienen gran entusiasmo por la paz y otros que tienen dudas e inquietudes. Pero el domingo 2 de octubre es la primera elección en la historia de Colombia en la que los ciudadanos directamente pueden parar una guerra.

El voto por el Sí desarma a las Farc y el No las mantiene en armas. Como es lógico, si los colombianos decimos que sí, la voluntad popular será obedecida y las Farc irán a las zonas de concentración y dejaran las armas para siempre. Si dicen que No, la guerrilla seguirá armada y continuará el conflicto pues es falso que vaya a haber un nuevo acuerdo.

¿Qué pretenden los que engañan al decir que se va a perfeccionar el acuerdo?

Tal vez que las Farc sigan armadas en otros cuatro años de diálogos y que pidan más de los que obtuvieron aquí. El acuerdo perfecto no existe, el que existe es este y está en manos de cada colombiano que podrá elegir con su voto que salva vidas, que para una guerra y desarma a las Farc.

Los opositores del Sí aseguran que con la firma de estos acuerdos se entregará el país al Castro-chavismo, ¿qué sucederá realmente?

Estoy seguro que la mayoría de los cesarenses que todavía están por el No, no son enemigos de la paz, sino que los han asustado con teorías como que el país será entregado al Castro-chavismo. Por su puesto que es un engañabobos que va a llegar el comunismo. Colombia es un país con instituciones sólidas, democráticas. No hay un solo renglón en los acuerdos que pongan en duda la propiedad privada o la libre empresa. Los han asustado y por eso dicen no, cuando por ejemplo a los ganaderos y comerciantes del Cesar y el Caribe les dicen que va a haber un tribunal de las Farc que los va a meter a la cárcel. No se dejen engañar, la inmensa mayoría de los ganaderos son gente decente que lo que necesita es todo el apoyo del Estado.

¿Cuáles con las garantías para las comunidades que se muestran preocupadas por estar cerca al lugar donde se ubicará una Zona Veredal de Normalización Transitoria en el municipio de La Paz?

Hoy las Farc están en 80 lugares de Colombia esperando si los colombianos dicen que Sí para reducir su presencia y concentrarse en las 23 zonas veredales. En esas zonas por primera vez en el país hay un sistema de protección a la comunidad, vigilado por el sistema de Naciones Unidas con más de 30 países que están atentos a acompañar el proceso, a verificar que la dejación de las armas es de verdad; además está la fuerza pública, la Policía, el Ejército, con perímetro de un kilómetro para garantizar la seguridad de quienes se están desarmando y de la comunidad alrededor, lo que va a permitir que estas comunidades estén más tranquilas que nunca, porque en el pasado han estado es sometidas a diferentes grupos al margen de la ley sin que nadie las protegiera.

Lo que va a haber ahora es la garantía de una protección del sistema de monitoreo y verificación de Naciones Unidas.

Las encuestas muestran que el Sí es tendencia. Sin embargo ¿qué pasará con la anhelada paz si el 2 de octubre gana el No?

Las Farc no se desarman y continúa el conflicto armado. Ocurriría además que tendremos que decirle al Papa Francisco, a Obama, a la Unión Europea, a América Latina y a todos los que están esperando la buena noticia de la paz: Señores del mundo muchas gracias por apoyar la paz pero los colombianos preferimos la guerra, váyanse y déjennos matándonos.

Además pasarán otros diez años, otro gobierno y otros 20 mil muertos para que después pueda intentar otro dialogo, pero me temo que no ocurriría. Me atrevo a decir que esta es la última oportunidad de la paz porque el deterioro de las organizaciones es tan rápido que si no se firma la paz ahora que hay unidad de mando, creo que la fragmentación de la guerrilla en grupos violentos haciendo cada cual lo que les parezca para sobrevivir, haría luego imposible un proceso de paz como el que estamos logrando ahora y que estamos dejando en manos de los colombianos.

¿El fin del conflicto con las Farc hará que otros grupos se fortalezcan?

Claro que hay otros enemigos, no hay paz perfecta ni completa porque seguimos con problemas como las bacrim, el narcotráfico, delincuencia común, pero hacer la paz permitirá reorientar los recursos perdidos en la guerra, para proteger a los colombianos en su seguridad, así que la paz es una buena noticia para el Cesar y Colombia.

Al Eln un mensaje claro, que no dejen pasar la última oportunidad histórica para la paz. Sería una locura que se convirtieran en la última insurgencia que recibe todo el peso del Estado en vez de ser promotores de paz aprovechando esta oportunidad y esta mano tendida que sigue abierta para que ellos también a las armas para siempre.

El mensaje a los cesarenses para apoyar la paz.

Al pueblo del Cesar quiero recordarle datos que tal vez no saben. La paz no solamente salva vidas para guerra o desarma a las Farc, sino que mejora la economía y genera empleo. Aquí en el Cesar la producción agropecuaria ha disminuido del 7 al 4 % por cuenta del desplazamiento, el secuestro, el miedo en los últimos 10 años. En un país en paz el Cesar puede crecer en materia turística entre el 5 y el 30 % más y recuperar hasta el doble su producción agropecuaria. Hay territorios a donde la gente no iba por miedo y ahora podrá llegar.

