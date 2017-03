En Valledupar se suman a marcha nacional contra la corrupción

Miembros de distintos partidos políticos se unieron para realizar la marcha anticorrupción. Foto: Cortesía.

En Valledupar todo está listo para que este 1 de abril se lleve a cabo la marcha anticorrupción que se viene organizando a nivel nacional, la cual saldrá a las 9:00 de la mañana del sector conocido como Cinco Esquinas y terminará en el parque de Las Madres. Esta movilización es considerada por sus organizadores como una excelente oportunidad para derrotar a un gobierno que le ha dado la espalda al pueblo colombiano.

“El país se pronunció con el No en el plebiscito y eso no sirvió de nada, el país está en desacuerdo con muchas cosas que están sucediendo y no pasa nada. La democracia nos ofrece un mecanismo que es la protesta, la movilización, la expresión del pensamiento de cada uno de los colombianos; eso vamos a hacer para manifestar nuestro rechazo a muchas cosas que están sucediendo en nuestro país”, dijo Aníbal ‘Ñego’ Ariza, uno de los promotores de la iniciativa en la capital del Cesar.

Este miembro del Centro Democrático aseguró que con esto se quiere protestar contra la integración de un tribunal especial de justicia “que lo que muestra es parcialidad, sesgo político y afán de venganza. Queremos protestar contra la corrupción, el encarecimiento del costo de vida, la reforma tributaria; contra el cinismo de un gobierno que dice que no pasa nada y fundamentalmente porque hemos perdido el miedo a marchar, para que el país retome el rumbo y el gobierno comience a actuar de la mano del interés nacional y no particular”, puntualizó.

Por su parte, el abogado Evelio Daza, quien también se sumó a la iniciativa, dijo que este gobierno colapsó en todos los frentes. “Es algo que uno lo siente y frente a ese despeñadero no hay nada peor que nuestra indiferencia y no podemos serlo y que tenemos que echar mano de los recursos que el Estado social de derecho le otorga a la ciudadanía, como es la protesta. Hacemos un llamado ciudadano, porque esta no es una protesta política. Somos un grupo de personas de distintos partidos, es un convocatoria amplia en defensa de la decencia”, afirmó.

De igual forma, el exrepresentante a la Cámara, Juan Manuel Campo, se sumó a la movilización y aclaró que se quiere desmitificar que la marcha obedece a una orientación estrictamente del Centro Democrático.

“Esta no es una marcha uribista, si no que manifiesta el inconformismo de muchos colombianos en torno a muchas decisiones. En algún momento se salió vender Isagen con el argumento falso de que esa sería la medida que evitaría una Reforma Tributaria, pero no fue así.

Nos suman una reforma malintencionada, agresiva con los intereses de la ciudadanía. Todo en función de invertirle recursos a un proceso de paz que no tiene en mi opinión una ganada bien establecida”, puntualizó el militante del partido Conservador.

Aseguró que nadie se opone a la paz, sin embargo considera que si hay que hacerle unas observaciones porque hay un cumulo de contradicciones en lo que se construyó.

“Esta es una marcha cordial, pacifica, un mecanismo que expresa nuestra forma de ver el mal momento que estamos viviendo”, acotó.

El 1 de abril a las 9:00 de la mañana, en Valledupar se realizará una marcha contra la corrupción y en rechazo a algunas decisiones tomadas por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

