En Río Seco solicitan vacunación contra la encefalitis equina

En Río Seco reclaman jornadas de vacunación de équidos contra la encefalitis equina venezolana.

Luego de que el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, declaró la emergencia sanitaria en el Cesar por el aumento de casos de encefalitis equina venezolana, en el corregimiento de Río Seco, antigua vía a La Mina, al norte del municipio de Valledupar, los propietarios de équidos están preocupados porque los operarios de la entidad no han llegado al lugar para vacunar sus animales.

En diciembre del año pasado el ICA identificó 13 focos de la enfermedad en Bosconia, Codazzi, El Copey, Valledupar, Curumaní, Becerril y La Paz.

Los dueños de caballos, mulos y burros, como Arístides Gaviria, manifestan que después de declarada la alerta, ningún operario del ICA se ha acercado al área para vacunar los animales. Esta misma situación ocurre en la vereda Murillo, jurisdicción de Río Seco.

“Yo fui al ICA para solicitar las vacunas, que me las vendieran si es el caso, pero no se pudo porque me dicen que deben entregárselas al veterinario de la finca y yo no tengo veterinario, no cuento con ese servicio, entonces si mis caballos y mulos se enferman se van a morir”, dijo Arístides Gaviria.

Las medidas que estableció el ICA para controlar la emergencia fue cuarentena de las áreas intervenidas, toma de muestras de laboratorio, vacunación masiva de équidos; alianzas con gremios, secretarias de salud, y personas naturales o jurídicas para la vacunación.

Mohamed Osman Díaz

