Donald Trump restringió entrada de personas transgénero al Ejército de EE.UU

Con el tono discriminatorio que ha caracterizado el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles anunció a través de la cuenta de Twitter la nueva medida que restringirá el acceso de la población transgénero al servicio de las Fuerzas Armadas del país.

“Después de consultar con mis generales y expertos militares, el Gobierno de Estados Unidos no aceptará ni permitirá individuos transgénero en el Ejército. Nuestros militares deben estar centrados en la victoria y no pueden cargar con los tremendos costes médicos y la alteración que los transgéneros supondrán en el Ejército”, señaló el líder.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2017