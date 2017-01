De Astrea a la Selección Colombia Sub 17

Carlos Carranza (izquierda) fue convocado a la selección Colombia Sub 17.

A sus 16 años, al jugador nacido en el municipio de Astrea, Cesar, Carlos Carranza Domínguez le llegó la oportunidad de su vida; integrar la selección Colombia.

Del registro del Valledupar Fútbol Club el lateral izquierdo y también volante de creación, fue convocado al último microciclo del equipo tricolor, que se alista para participar en el Campeonato Sudamericano Sub 17 que se disputará entre el 23 de febrero y el 19 de marzo del 2017.

Bajo las órdenes del técnico Orlando Restrepo, Carlos Carranza deberá presentarse el próximo jueves a los trabajos que se realizarán en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Feliz por esta oportunidad que me brinda el fútbol, a los profesores David Pinillos, Óscar Aristizábal, Ever García y Silvestre Maestre, quienes confiaron en mi talento, ahora hay que demostrar todo lo que he aprendido y buscar un cupo en el grupo principal que irá al Sudamericano”, dijo Carlos Carranza.

A la edad de 10 años llegó a prueba al Valledupar Fútbol Club en donde comenzó a desempeñarse como volante ofensivo, sin embargo el técnico David Pinillos lo trabaja como lateral izquierdo.

“Conozco perfectamente las dos posiciones, yo inicié como volante, pero el profesor quiso probarme con lateral y me ha ido muy bien, hay que trabajar de la mejor manera para mantenerme en el grupo”, reconoció el jugador.

El Sudamericano Sub 17 en tierras australes será selectivo para el Mundial de la categoría que se disputará en la India en octubre. Solo cuatro equipos clasificarán al certamen orbital,

El grupo A se jugará en Rancagua en donde estarán las selecciones de Chile, Ecuador, Uruguay Colombia y Bolivia. En tanto que el grupo B está compuesto por Brasil, Argentina, Paraguay, Venezuela, además de Perú y se desarrollará en la ciudad de Talca.

Colombia hace parte del grupo A, al lado de las selecciones Chile, Ecuador, Uruguay y Bolivia. El Sudamericano Sub 17 entregará cuatro plazas al Mundial de la India.

Por Nibaldo Bustamante/EL PILÓN