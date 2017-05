Crisis de Ruta del Sol tocó el bolsillo a contratistas del Tramo II

El caso de corrupción en la firma brasilera Odebrecht dejó cicatrices económicas en el sur del Cesar.

El estallido del escándalo de Odebrecht empieza a dejar secuelas en la región. Ayer funcionarios del Ministerio de Transporte visitaron Valledupar por solicitud del representante a la Cámara, Eloy ‘Chichí’ Quintero, para que el gobierno entregue respuestas a los contratistas que hasta el día de hoy no han recibido su pago.

Hasta las instalaciones de Invías en Valledupar, llegaron los contratistas de la Ruta del Sol, Tramo II, correspondiente a San Roque-San Alberto. Allí los esperaban dos delegados del Gobierno Nacional con quienes durante varias horas buscaron la forma de crear un canal de comunicación para conocer la situación de las cuentas que cursan un proceso en el interior del Mintransporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y de las cuentas que debe pasar Consol.

Solucionar el problema del contrato de la Ruta del Sol, en el cual Odebrecht pagó sobornos por 11 millones de dólares, no ha sido fácil. Como el delito se comprobó, el contrato que ascendía a 2,8 billones de pesos, equivalentes a 1.400 millones de dólares en ese año, fue declarado nulo. Las partes del contrato de la Concesionaria Ruta del Sol, Sector II, son la firma Odebrecht con el 62 %, una sociedad de Luis Carlos Sarmiento con el 33 % y la familia del constructor Solarte con el 5 %.

La papa caliente

Han pasado varios meses desde que se desató el escándalo y hoy los contratistas no tienen conocimiento de lo que ha pasado con sus cuentas, toda vez que Consol no da respuesta y tira la ‘pelotica’ al Ministerio de Transporte y éste se la devuelve a Consol y a la ANI, situación tiene preocupados a los subcontratados en estas obras con los que la ANI, que pasó a administrar los dineros, no da claridad de la situación.

Yasmina Corrales, delegada del Ministerio de Transporte, indicó que “durante la etapa de transición debido a la cantidad de dinero que se está adeudando a los proveedores, entramos a un periodo de reversión para lo que se suscribió un modificatorio el 27 de marzo que nos permitiera entrar en periodo de reversión que permite el traslado de unos recursos a unas subcuentas denominadas “subcuentas de reversión, donde entran los recursos de los peajes y nos permite autorizar pagos a proveedores y trabajadores; Consol reporta las deudas que tienen con los proveedores y trabajadores, la interventoría revisa que cumpla con los requerimientos de ley y pasa a la ANI, y es la Agencia la que se encarga de pagar”. La funcionaria reveló que a la fecha se han pagado 10 mil millones de pesos.

El representante a la Cámara, Eloy ‘Chichí’ Quintero, indicó que “este fue un espacio que desde hace varios meses era necesario, para crear ese canal entre los proveedores de la Ruta del Sol y el Gobierno Nacional porque después de la cancelación que no se esperaba, debido a la crisis que se presentó, ellos han acudido a mí para que yo los represente ante el gobierno, es un número significativo de contratistas y de dinero y el parte positivo es que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras ha reiterado que los dineros están allí dispuestos para pagarle a los obreros y a los acreedores”. Reiteró que “gracias a esta reunión todos ventilaron sus situaciones que no sólo los afecta como contratistas, sino también a los empleados de estas firmas y por ende, la economía del centro y el sur del departamento”.

El consorcio contratante Consol les debe a los bancos colombianos e internacionales 2,4 billones de pesos (800 millones de dólares). Un monto de esa magnitud podría tener repercusiones en todo el sistema financiero. Por lo tanto evitar el incumplimiento de ese pago es una prioridad para que no se vea más afectada la economía del país, aseguraron los participantes de la reunión.

La crisis en el departamento

El alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes, envió como delegado a David Guillermo Ramos García, quien manifestó que “es importante que se le informe a la nación que esta crisis está afectado a los trabajadores de la zona, pero también a la comunidad y hasta a las tiendas de barrio porque la Ruta del Sol generaba una economía de ciclo en Aguachica”.

Dijo que no tienen una información para suministrarles a los afectados, “es importante definir la situación con los empleados que en el sur del departamento están haciendo paros, huelgas, caminatas por la afectación de su expectativa laboral y el bienestar de su familia; por ello el Estado debe mejorar el canal de información para que desde la Alcaldía de Aguachica se pueda hablar con propiedad sobre lo que está sucediendo con los empleados de Consol y de las diferentes contratistas”, indicó el delegado.

Puntos de vista

“Estamos aquí por la incertidumbre que tenemos de lo que va a pasar con nosotros con la falta de pago, que nos digan cómo y cuándo nos van a pagar. Veníamos desde el 2012 con la ruta del sol prestando servicio de redes eléctricas y mantenimiento de oleoducto y gasoducto: Edgar Sánchez Sánchez/representante legal de Interedes Ltda.

“A Consol le prestamos un servicio de buses y nadie nos dice nada, tenemos contratos firmados con la constructora, pero siempre dicen que la plata la tiene la ANI y no se define nada. Los servicios pararon en enero que nos cancelaron el contrato y nos deben noviembre, diciembre y enero que suman cerca de 118 millones de pesos”: Hernán Charris / trasporte Agua-río S.A.S

“Ahora estoy con un poco de moral; estamos buscando una solución pronta porque estamos sufriendo una crisis económica, no contábamos con que esto sucediera y solicitamos un crédito para vivienda y ahora el banco está que nos la quita y queremos una solución porque no sabemos qué va a pasar con nosotros los trabajadores”: Crecencio Mora Santana / mecánico disel en Consol.

Por Adriana Palomo Molina / EL PILÓN.