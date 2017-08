Corpocesar inspeccionó colegio por presunta presencia de serpientes en colegio de Aguachica

La comunidad recibió recomendaciones para el manejo adecuado de los animales que se detecten y así minimizar las probabilidades de accidentes.

En los últimos días, estudiantes, padres de familias y docentes del Instituto Técnico Industrial de Aguachica, donde estudian 1.300 alumnos, denunciaron la presencia de serpientes en el perímetro de dicho centro educativo por lo que la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Copocesar, a través de la Red de Fauna y Flora Silvestres del

Departamento del Cesar, realizó una inspección en el lugar.

En una primera inspección, los expertos de la Red de Fauna de Corpocesar no encontraron ningún tipo de serpientes, pero evidenciaron que el lugar presenta una mala disposición de residuos vegetales y una deficiente gestión integral de residuos sólidos.

“Se revisaron las instalaciones en general. El ecosistema del colegio limita con una finca ganadera que se encuentra totalmente desprovista de pasto, con varias cabezas de ganado, en la parte de atrás hay un barrio con edificaciones completas en ladrillo y existen vías con alto tráfico vehicular, factores que no favorecen la presencia de este tipo de serpiente en el área. Si bien es cierto que existe la posibilidad de que algún tipo de serpiente haga presencia en el lugar, lo más probable es que sea algún tipo de colúbridos o serpientes no venenosas que por lo general no alcanzan grandes tallas. Recordemos que las serpientes son controladores de plagas y como hay mala disposición de residuos sólidos y material vegetal, es probable que haya roedores los cuales son su presa favorita, pero no son animales que generen ningún riesgo” explicó la bióloga de la Red de Fauna y Flora Silvestres, Astrid Vera.

Así mismo, el coordinador de Corpocesar seccional Aguachica, Julio Fernández dijo, “cumplimos con la misión de inspeccionar el área, que la comunidad sepa que tenemos una Red de Fauna y Flora Silvestres liderada por Corpocesar, que se encarga de la protección de este tipo de animales que cumplen una función importante en el ecosistema”.

Por su parte, el rector del colegio Técnico Industrial de Aguachica, Jaime Troncoso Suárez, manifestó que cuando se estaba cortando el pasto el operario mató accidentalmente una culebra con la guadaña. “En el colegio no existen antecedentes de culebras y que el que se haya encontrado una serpiente puede ser por la época de lluvia” dijo el rector.

El docente agregó que “la Secretaría de Salud no ha hecho presencia en el lugar, solo Corpocesar a quien agradecemos la visita. Así mismo solicitamos el apoyo del al alcalde de Aguachica, Henry Alí Montes, para que provea maquinaria y se pueda realizar una limpieza más profunda, lo que eliminaría el riesgo de presencia de posibles serpientes al remover los residuos en mala disposición”.

Como parte del proceso de la visita técnica, la comunidad recibió recomendaciones para que cuando se presenten estos casos, informen a las autoridades locales o a la Red de Fauna y Flora Silvestres del departamento del Cesar, quienes harán el manejo adecuado de los animales que se detecten y así minimizar las probabilidades de accidentes ofídicos por incorrecta manipulación de los ejemplares.