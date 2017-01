Recientemente WhatsApp anunció que tiene más de 700 millones de miembros activos por mes, que envían un total de 30 mil millones de mensajes cada día. Como puede verse, es un enorme volumen de información personal la que se comunica, y a pesar que ahora WhatsApp ahora cifra todos los mensajes y los datos, siempre vale la pena ser más cuidadosos.

A continuación te presentamos algunos consejos de seguridad para proteger WhatsApp.

1. Bloquea las fotos de WhatsApp para que no aparezcan en la galería

Es bastante acertado asumir que la mayoría de tus conversaciones de WhatsApp tienen un tono personal. Si compartes imágenes con tu pareja, lo último que quieres es que algunas de esas imágenes aparezcan junto a otras en la galería de fotos del teléfono mientras le muestras a un amigo las fotografías de tus últimas vacaciones.

En iPhone, esto es fácil de arreglar: ve al menú de Ajustes del teléfono, luego “Privacidad“/”Fotos” y luego de-selecciona Whatsapp de la lista de aplicaciones que alimentan a la galería de fotos.

Los usuarios de Android tendrán que esforzarse un poco más. Se puede utilizar una aplicación para explorar archivos como ES File Explorer, para luego encontrar las carpetas de “Imágenes” y “Videos” de WhatsApp. Luego es necesario crear un archivo llamado “.nomedia”. De esta manera, la galería de Android dejará de buscar archivos en esas carpetas.

Si excluyes las imagenes de WhatsApp de la galería, y si bloqueas la aplicación tal como explicamos antes, te dará una capa más de seguridad en caso que el teléfono sea robado o accedido, aunque no será una solución que asegure el 100% de protección.

2. Oculta la notificación de “última vez conectado”

¿No estás seguro si quieres que la gente sepa cuándo estás conectado y cuándo no? Puede no parecer información vital, pero si un estafador ya sabe otras cosas sobre ti, agregar esta pieza de información contextual podría serle de utilidad: ya sea que estés despierto o no, en casa o de vacaciones, saliendo del cine o subiendo a un vuelo. O quizás tan solo no quieres que tus contactos (especialmente colegas o tu jefe) sepan que estás chequeando tu WhatsApp mientras trabajas.

Puedes deshabilitar o restringir quién puede ver esta información yendo al menú de “Perfil” de WhatApp, luego a “Privacidad” en Android, iOS, Windows o Blackberry. Ten en cuenta que, si lo apagas, tú tampoco podrás ver esa información de otros usuarios.

3. Restringir el acceso a la foto de perfil

¿Tu foto de perfil es una que ya has utilizado en otro lugar como LinkedIn, Facebook o Twitter? Incluso hasta podría estar en el sitio web de tu compañía. Si es así, y compartes WhatsApp de manera pública, cualquier persona con la que hayas hablado (inclusive si has respondido a un mensaje no deseado) puede descargar tu fotografía desde tu perfil de WhatApp, y utilizando el buscador de imágenes de Google, podría llegar a averiguar más cosas sobre ti.

Ajusta el compartido de tu foto de perfil a “Sólo contactos” dentro del menú de Privacidad de la aplicación.

4. Ten cuidado con las estafas

WhatsApp nunca te contactará a través de la aplicación. Tampoco envía correos electrónicos sobre conversaciones, mensajes de voz, pago, cambios, fotos o videos, a menos que tú les envíes uno correo solicitándoles ayuda o soporte.

Cualquier ofrecimiento de suscripción gratuita, afirmando ser parte de WhatsApp o invitándote a seguir enlaces para salvaguardar tu cuenta, es definitivamente una estafa y no deberías confiar en ellos.

5. Desactiva WhatsApp si pierdes tu teléfono

WhatsApp ofrece a sus usuarios consejos de seguridad sencillos y efectivos para mantener el control de la cuenta en caso que el teléfono sea perdido o robado. Tal como deberías bloquear tu tarjeta SIM a través de tu proveedor de servicio, WhatsApp recomienda que inmediatamente actives WhatsApp con el mismo número desde un teléfono diferente, con la tarjeta SIM de repuesto.

La aplicación puede ser utilizada por un sólo número en un sólo dispositivo al mismo tiempo, así que si haces eso estarás bloqueando el perfil utilizado en el viejo teléfono. Si eso no es posible, WhatsApp puede desactivar tu perfil.

6. Ten cuidado de lo que hablas

Por último, utiliza el mismo sentido que usas en cualquier otra forma de comunicación digital. No envíes información personal si puedes evitarlo (direcciones, números telefónicos, dirección de correo electrónico) y nunca envíes información bancaria o de tarjetas de crédito, así como tampoco deberías enviar detalles de tu pasaporte u otra identificación.