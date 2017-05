Concesión vial Cesar-Guajira está en riesgo

La continuidad de la concesión Cesar-Guajira estaría en vilo porque ésta asegura que sin cobrar el peaje Río Seco no es viable la ecuación financiera del contrato. Joaquín Ramírez/EL PILÓN

Cancelar el contrato de la Alianza Público Privada, APP, de la concesión Cesar-Guajira, es lo que podría ocurrir si el peaje de Río Seco, ubicado en la vía Valledupar-San Juan, en límites del Cesar y La Guajira, no vuelve a poner en funcionamiento el cobro suspendido hace tres meses por la Corte Suprema de Justicia.

Así lo dio a conocer el representante a la Cámara por La Guajira, Alfredo Deluque Zuleta, luego de un encuentro en el Congreso con representante de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. “La concesión asegura que sin cobrar el peaje Río Seco no es viable la ecuación financiera del contrato. Ellos están tratando de llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas y afros, que fueron accionantes de la tutela que suspendió el cobro del peaje, pero tienen pocos días de plazo para resolverlo y si no llegan a un acuerdo tendrían que terminar esa APP”, precisó.

Para el representante es urgente que la Concesión, transportadores, afros e indígenas de la zona lleguen a un acuerdo en donde no se vea ninguno afectado, para que de esta forma se garantice el buen estado de las vías.

Por su parte, representantes de la Concesión Cesar-Guajira explicaron que hasta que no se revise la evaluación financiera no se puede dar por terminado el contrato, agregando que quedarían desempleados 1.300 trabajadores.

Ayer la Concesión en mención realizó la culminación del proceso de consulta previa con la comunidad afro, la cual se cerró sin acuerdos.

“Ahora el Ministerio del Interior emite el informe al juez y posteriormente el Ministerio de Transporte deberá evaluar si abre o no el peaje. Si dice que sí no habría problema y seguiría el contrato. De ser no, se perdería el equilibrio financiero y además la banca de inversión avalúa el evento de alto riesgo; es decir, no invertiría en el proyecto y sin peaje y sin inversión financiera el proyecto tendría insuficiencia, sobre todo porque este proyecto no tiene recursos del Estado”, detallaron voceros de la Concesión Cesar-Guajira.

Voz de la ANI

Al respecto, la Agencia Nacional de Infraestructura manifestó que están a la espera del avance de las consultas con la comunidad y de la decisión de la Corte Suprema con relación a levantar la medida cautelar, pero hasta el momento no hay decisión tomada.

Por recordar

El 16 de febrero del presente año la Concesión Cesar-Guajira comenzó a dar aplicación a la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó suspender provisionalmente el cobro de todas las tarifas en el peaje Río Seco. La decisión de la Corte obedece al fallo de la tutela instaurada por las comunidades étnicas del sur de La Guajira, contra los ministerios de Transporte, del Interior y de la Agencia Nacional de Infraestructura.

El cobro del peaje tenía inconformes a los viajeros que pagaban por el uso de la vía, lo cual afectaba su economía, teniendo en cuenta que algunos la utilizan la vía diariamente.

