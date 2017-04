Concejo de Chiriguaná convoca nuevo concurso de personero

En la página web de la alcaldía de Chiriguaná está publicado el aviso de convocatoria de concurso público y abierto de mérito para la elección de Personero Municipal.

La mesa directiva del Concejo Municipal de Chiriguaná abrió nuevo concurso público de méritos para ocupar el cargo de personero de ese municipio para lo que resta del periodo 2016-2020.

Mediante Resolución 05 del 11 de abril de 2017, el Concejo Municipal decidió convocar a todos los ciudadanos interesados en participar en el concurso de mérito de cargo de Personero, con una asignación salarial de tres millones 458 mil pesos.

La elección del nuevo Personero estará bajo la responsabilidad del Concejo Municipal, con el apoyo de la entidad que se contrate para tal fin.

Pedro Miguel Peinado, ganador del concurso que ya se adelantó con el mismo fin desde inicios del año 2016, manifestó que “es otro eslabón más en la cadena de ilegalidades en que han venido incurriendo siete de los 13 concejales del municipio. Hay un concurso vigente que no fue demandado ni objetado en su oportunidad. La única autoridad que puede decidir sobre la legalidad y posible nulidad de un acto administrativo es la jurisdicción de lo contencioso administrativo y eso no ha sucedido con el concurso de méritos que se surtió a finales de 2015 e inicios de 2016. Ese concurso arrojó un resultado que ya consolidó unos derechos en los tres finalistas del mismo. Así que esa convocatoria de la actual mesa directiva del Concejo no es más que una perdedera de tiempo, un irrespeto y un desafío a las autoridades judiciales que se han pronunciado en tutelas y fallos contenciosos”.

Siete de los concejales de Chiriguaná son investigados disciplinaria y penalmente por la irregular elección del Personero Municipal el pasado 10 de enero de 2016 y por no acatar un fallo de tutela del 8 de junio de 2016, emitido por el Juzgado Civil del circuito de ese municipio.

Pedro Peinado dijo que luego de la decisión de la mesa directiva del Concejo de Chiriguaná, adelantará las acciones legales u administrativas correspondientes.

