Colombia, en la élite del ciclismo y el Cesar sin Liga

Mientras el ciclismo colombiano está en la cima mundial, en el Cesar no hay Liga de este deporte.

“La Liga de ciclismo del Cesar está literalmente acéfala, desde el 9 de febrero del 2016 hay un comité proliga y aún no definen su órgano administrativo, sin liga no hay giro de recursos”, reconoció la Secretaria de Deportes del Cesar, Yenys Alcocer.

Así es la radiografía de esta disciplina en el Cesar. Mientras Nairo Quintana se convierte en la noticia más importante del ciclismo mundial, en el departamento este deporte está completamente muerto y “sin señales de vida”, tal como lo aseguró uno de los ciclistas aficionados que todos los días hace ruta recreativa en la vía al corregimiento de Patillal.

La ejecutiva explicó que “primeramente tuvieron un plazo de seis meses para armar el órgano administrativo de la Liga, se terminó en agosto y ahora solicitaron una prórroga de tres meses, desde el 9 de febrero pasado están en ese proceso, sin una liga consolidada es imposible girar recursos”.

Jorge Luis Gil, miembro del actual comité proliga, al lado de Luis Valero y Martín Miranda, explicó que “únicamente tenemos cuatro clubes vigentes y con reconocimiento deportivo y por ley deben ser cinco para armar la Liga, Nabusímake está a la espera del aval de Indupal, lo que queremos es que la Liga del Cesar vuelva a sus mejores épocas”.

Reconoció “que esto tocó fondo y se ha indo muy lejos, hacer una asamblea no es fácil, en estos momentos están vigentes los clubes Minero de La Jagua de Ibirico, El Porvenir de Pailitas, Santa Fe y Alfredo Castro Vargas, otros como Chiriguaná Bike y Nabusíamque están en ese proceso”.

Sin embargo el saliente presidente de la Liga, Diego Divantoque justificó el pobre desempeño del deporte del pedal en el plano nacional con la falta de recursos suficientes para masificar y promover este deporte en el Cesar.

Otros aspectos como la falta de un entrenador y las pocas participaciones nacionales aprobadas para fortalecer el rendimiento deportivo, según el exdirigente, hacen parte de la baraja de ‘lunares negros’ que no permite que el ciclismo cesarense tenga una mejor posición en el ámbito nacional y salga del bajo nivel en que se encuentra.

“En este momento la liga está acéfala, porque se cayó por un mal procedimiento en la convocatoria en julio de 2014. Posteriormente Coldeportes nombró un comité proliga, estamos a la espera de la elección de la nueva junta directiva. Por toda esta situación la Liga no tiene un peso porque con este problema no le pueden girar recursos.

Lamentó que “en la costa no hay marcas patrocinadoras para equipos de ciclismo profesionales, mientras eso no ocurra nunca habrá la oportunidad de competir en equipos de esta naturaleza y en igualdad de condiciones con los demás. En otras regiones como Valle, Antioquia o Bogotá les pagan a los ciclistas, ellos entrenan, llegan a sus casas a descasar y a concentrarse. Les pagan por entrenar y nada más. Aquí en Valledupar, el ciclista del entreno se va a trabajar y no tiene una capacidad nutricional balanceada que le permita al cuerpo amoldarse a una condición deportiva.

En 2015 la liga de ciclismo del Cesar recibió 40 millones de pesos para su presupuesto. Por los inconvenientes administrativos este año los recursos están literalmente bloqueados.

