“El CNE tiene la potestad para suspender el proceso de revocatoria”: alcalde de El Copey

Alcalde considera que el resultado del proceso democrático del domingo saldrá a su favor, pues no confía en la inconformidad manifiesta por el comité revocador. Foto archivo particular.

En audiencia pública fueron escuchados por el Consejo Nacional Electoral CNE los dos argumentos de las revocatorias a las alcaldías en todo el país, donde tuvieron espacio de 10 minutos los voceros de los comités cívicos para explicar los presuntos incumplimientos por los que se pretende revocar, así como la insatisfacción generalizada; y los alcaldes, para defender el cumplimiento de sus planes de gobierno.

La jornada de ayer en horas de la tarde y que continúa hoy en las oficinas del CNE podría ser decisivo para las revocatorias del mandato inscritas en la Registraduría Nacional y que tiene ‘tambaleando’ el futuro de 115 alcaldes, donde parte de sus comunidades solicitan la revocatoria.

Otro tema son las garantías al debido proceso en el trámite de revocatoria del mandato, la acreditación de los requisitos para que proceda el referido mecanismo de participación, y la armonización de los procesos de revocatoria de mandato con los planes de desarrollo.

Un comité revocador liderado por el vocero, Hernando Soracá Guzmán es el que pretende remover al alcalde de El Copey (Cesar), José Luis Nieves, quienes recogieron más de 4 mil firmas para iniciar el proceso, de las cuales fueron aceptadas tres mil. Detrás de este intento de revocatoria está Francisco Manuel Meza Altalmar, el excandidato a la alcaldía, y Wilfrido Ruiz, exalcalde de este municipio.

De ser aprobada por la sala plena, le daría potestad a esa corporación para pedir la suspensión de cualquier proceso de revocatoria, si las iniciativas no logran probar el incumplimiento del programa de gobierno o la insatisfacción general de los electores, que son dos de los ocho requisitos legales para pedir la revocatoria de un mandatario.

Medida que fue asumida por el comité como un ‘salvavidas’ en favor de los alcaldes, y un golpe a este mecanismo democrático, pues lo asumieron como un cambio en las reglas de juego, luego el actual proceso ya había superado la etapa de recolección de firmas.

Por eso, antes de aprobar esta resolución, los magistrados decidieron convocar una audiencia con todas las partes comprometidas, y después de que sean escuchadas, los magistrados se dispondrían a decidir si se abrogan las competencias para pedir la suspensión de las revocatorias que no prueben el incumplimiento de las promesas de los respectivos alcaldes, o la insatisfacción general de la ciudadanía.

EL PILÓN habló con el alcalde de El Copey, José Luis Nieves, para conocer su perspectiva frente a este proceso.

¿Qué cree que lleva a algunos ciudadanos de El Copey a considerar que en el municipio no se está trabajando en su plan de gobierno?

Ellos denuncian ante la Registraduría el incumplimiento del plan de gobierno, yo considero que en el municipio todo el equipo está concentrado en sacar adelante este gobierno y las metas se están llevando a cabo.

Hay dos temas que llevan a una revocatoria; uno es el incumplimiento del plan de gobierno y otro es la insatisfacción demostrada por el comité revocador con más de 4.000 personas que firmaron para que este proceso se lleve a cabo. ¿Por qué cree que hay un número tal alto de inconformes?

En el proceso de la reelección de firmas muchas personas fueron engañadas con promesas de beneficios, donde le dijeron a la gente que iban a recibir vivienda y tengo pruebas y denuncias que varias personas manifestaron en declaraciones ante la Notaría que fueron engañados. Es muy difícil lograr una revisión de insatisfacción porque es algo muy subjetivo, porque lo que hicimos el sábado en El Copey, donde se convocaron cerca de cuatro mil personas dicen que esa insatisfacción no es generalizada. Pienso que la Registraduría aparte del hecho mecánico de recoger las firmas debió tener en cuenta que el incumplimiento del programa de gobierno fuera demostrado, cosa que el comité revocatorio no hizo en su debido tiempo, solamente se limitaron a la firma y no hubo un mecanismo para probar que lo que ellos están diciendo sea cierto.

Otras manifestaciones del comité revocador es el caso de los 100 millones de pesos que desaparecieron de una cuenta de la administración y la población en que fueron invertidos, ¿qué pasó con este dinero?

En el momento de hacer la solicitud de revocatoria ellos no denuncian esto, que es una función netamente de los entes de control y así lo he manifestado. Ellos han presentado varias denuncias y una es por sobrecostos en obras y considero que son los entes de control los que deben terminar si hubo o no.

Cuando el ente de control entre a revisar este tema usted deberá demostrar en qué se invirtió este dinero, porque la transparencia de un gobierno no sólo es con los ente de control sino también con su comunidad.

Cualquiera de los funcionarios estamos prestos para presentar todos los requerimientos que hagan al respecto.

¿Podría decirnos en qué se invirtió?

Repito, esa información se la vamos a entregar a los entes de control; lo que sucede y ha sucedido con los recursos del municipio.

¿No está dispuesto a revelar ante la opinión publica en qué destinaron los 100 millones de pesos a pesar de que este unos de los argumentos utilizados por el grupo revocador?

Le repito, que dentro de los enunciados que hizo el comité revocador no está este argumento y esa no es una causal para promover revocatoria. La Registraduría y el Consejo Nacional Electoral y lo que contempla la ley 1757 no estipula esto como un argumento para solicitar revocatoria si no se hace una investigación o no se comprueba que lo que ellos están denunciando es verdad o mentira. Hemos hecho unas rendiciones de cuenta y hemos explicado cómo se han invertido los recursos.

¿Cuál cree que será el resultado del proceso de revocatoria si el CNE no suspende las jornadas?

Estoy completamente seguro que detrás de esto está un interés de los excandidatos que derroté el 15 de octubre de 2015 y el exalcalde Wilfrido Ruiz, que es el que ha promovido mi revocatoria con un interés netamente politiquero porque no acepta la derrota, aún no asimila que alguien nuevo en la política lo haya derrotado. Esta iniciativa no es del pueblo y eso quedó demostrado el sábado cuando los copeyanos se acercaron a brindarle su apoyo a la administración municipal.

¿Así como el comité revocador ha hecho uso de sus mecanismos de participación, qué ha hecho usted para que los habitantes le den su voto de confianza y le permitan continuar con su gobierno?

Estuve proponiendo la ‘abstención’ que es un mecanismo de participación ciudadana que contempla la ley y por ende le hemos dicho a la población que se abstenga de salir a votar y que sean las personas interesadas en revocar las que salgan a las urnas.

¿Cuál cree que será el resultado de la jornada de ayer y hoy desarrollada por el CNE?

La Registraduría se ha limitado a las firmas y durante todo ese proceso no hemos tenido esa garantía de defendernos ante este proceso revocatorio y lo que pedimos al CNE es que haya revisión individual de los procesos que los comités revocatorios denuncian o presentan como argumentos y que presenten las pruebas para demostrar que no se está cumpliendo. Estos procesos son contraproducentes porque se retrasa la inversión en el municipio.

¿Considera que la audiencia del CNE se hizo demasiado tarde, teniendo en cuenta que ya el domingo se lleva a cabo la consulta de revocatoria?

No es tarde porque desde que inició este proceso hemos estado presentando pruebas el CNE tiene la potestad para suspender el proceso de revocatoria y revisar el gran número de casos. Hay tiempo para que se haga una reglamentación de la ley 1557 de 2015.

Todavía tenemos la oportunidad de argumentar y el CNE, que tiene la última palabra de si se suspenden los procesos o si hay elecciones. De todas formas estamos preparados para esa consulta del 21 de mayo; hemos hecho las visitas a los barrios a las veredas y pienso que en El Copey no hay un interés de revocatoria y que detrás de esto están los malos perdedores aferrados al poder.