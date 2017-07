Cesarenses se destacaron en Colombiamoda

Este fue el stand del Cesar en Colombiamoda. Suministrada/EL PILÓN

La creatividad e ingenio de los diseñadores cesarenses quedó en evidencia en Colombiamoda, la feria más destacada de la moda en América Latina que cerró ayer su telón. Darío Valencia, Irina Vargas, Naiduth Geles, José Cuello, Mara Elena Nieto, Diana Acosta, María Claudia Fernández y Alex Baute dejaron huella en el evento con sus creaciones.

Los cesarenses mostraron sus colecciones de vestuario y de accesorios en el Stand 044D Pabellón Blanco de Plaza Mayor en la ciudad de Medellín, donde tuvieron gran acogida por parte de los visitantes nacionales y extranjeros.

Darío Valencia calificó la aceptación del público como éxito total. “La gente que llegaba a la Feria averiguaba dónde estaban los diseñadores del Cesar. Estar aquí era como mostrar la parte bonita del departamento en materia del diseño. No solo es mi nombre el que se destaca, sino el de todos mis compañeros, porque los visitantes se iban felices con lo que nos compraban, asegurando que el nivel de calidad de nuestras prendas era alto”, explicó.

Al stand del Cesar llegaron personas de Honduras, Costa Rica y Nicaragua, interesados en comprar sus creaciones; además hubo interés de varias tiendas nacionales que les hicieron pedidos y que querían vender sus prendas en sus tiendas.

Irina Vargas manifestó que hizo contacto con compradores nacionales e internacionales. “Valoramos mucho que nuestro producto sea valorado por el mercado del exterior; eso indica que estamos por buen camino y que nuestros diseños no tienen nada que envidiarle a otros colegas nacionales”.

Para Mara Nieto, representante de víctimas del conflicto armado, estar en Colombiamoda fue un sueño hecho realidad. “No tengo cómo expresar las diversas sensaciones que tengo por estar en una feria de moda tan importante como esta, puesto que aquí se vive a plenitud el mundo de la moda; es algo realmente mágico”, dijo la diseñadora.

Ella tuvo la oportunidad de que sus diseños estuvieran en la pasarela ‘Vivamos Pacíficamente’, donde estuvo al lado de Juan Pablo Socarrás, exponiendo la primera marca social en Colombia de la población sobreviviente del conflicto armado.

La diseñadora de accesorios María Claudia Fernández, afirmó que “estoy muy contenta por estar aquí, ha sido una experiencia enriquecedora con los expositores y visitantes. Lo considero como uno de los mejores eventos de la moda porque permite contactos nacionales e internacionales. Nos ha ido muy bien, puesto que nuestros productos han tenido gran aceptación”.

Para Diana Acosta, Colombiamoda es la mejor feria que tiene Latinoamérica, la cual es una plataforma para conseguir contactos comerciales. “Como ya había participado en otros años me he vuelto a encontrar con mis clientas de antes, he hecho contactos por fuera del país y con personas nuevas de Villavicencio, Cartagena y Santa Marta”, acotó.

José Cuello, quien fue invitado al stand de la revista Vogue, aseveró que la sensación de estar en esta zona fue un honor. “Nos sorprende porque es algo que uno no buscaba y el hecho que se dé es motivo de agradecimiento a Dios. Este tipo de escenarios son los que uno necesita aprovechar porque lo más selecto de la moda está presente y le da el aval a tus diseños”, relató.

Lo que exhibieron

-Nieto llevó a Colombia Moda 60 prendas de una línea de piyamas femeninas en seda, denominada ‘Seducción’, inspirada en un jardín encantado; y piyamas femeninas en algodón, denominada ‘Home’, inspirada en sueños que se plasman en confecciones.

-Valencia presentó en la capital de Antioquia una colección de 60 prendas que está dividida en dos: una inspirada en jardines, donde hay prendas elaboradas con telas de mariposas, estampados de flores, rayas, lunares y cuadros, en las que prima el amarillo con blanco; y la otra es militar, basada en telas de este tipo, cuyas prendas aparecen de forma desestructurada.

-Vargas exhibió la colección denominada ‘Lemnos’, que es una isla griega paradisíaca, que es desierto y también tiene presencia de flora. De acuerdo a la diseñadora, fue una colección crucero de 22 piezas, con tendencia vanguardista, pero al mismo tiempo evoca una tendencia de los años 60, en la que se destaca a una mujer muy femenina, exigente y con clase.

-La colección de Cuello es denominada ‘Pájaro pinto’, inspirada en la canción infantil que lleva este nombre, por lo que se valió del tema de las aves y otras especies de la naturaleza, donde mostrará 15 looks para dama.

-Acosta se inspiró en elementos divinos como: medallas, iglesias, el rosario, la virgen y los santos. Su colección se denominó ‘Destellos de Dios’, que incluía cerca de 100 accesorios.

-Fernández expuso carteras, aretes, pulseras y collares, inspirados en el otoño de New York, Estados Unidos.

-Naiduth Geles presentó la colección ‘Guajira Romántica’, inspirada en la Alta Guajira, donde priman desiertos, atardeceres únicos, con una combinación ideal de la biodiversidad y cultura Wayúu.

Annelise Barriga Ramírez/EL PILÓN