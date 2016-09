En el cementerio de El Copey no cabe un muerto más

En el cementerio municipal de El Copey no hay más espacio para sepultar a los seres queridos.

En el centro del municipio está ubicado el cementerio municipal de El Copey, que fue construido hace 60 años, al que no le cabe un muerto más, según afirmó el alcalde José Luis Nieves.

El cementerio municipal está ubicado en el centro de la población, lo que ha originado de esta manera algunos problemas ambientales. “El cementerio no tiene la infraestructura adecuada, lo que afecta el entorno y ahora en época de lluvia las sustancias que brotan de las bóvedas afectan el entorno y la salubridad de los habitantes del municipio”, manifestó el alcalde.

Esa no es solo la problemática que debe afrontar el cementerio central, también se ha convertido en el refugio de consumidores y expendedores de sustancias alucinógenas que además se aprovechan del estado del lugar para cometer atracos e intimidar a la población que transita por allí.

La administración municipal presentó ante el OCAD regional el proyecto para la construcción de un parque cementerio en un lote de cinco hectáreas, suministrado por la administración, con el objetivo de solucionar esa problemática que podría ocasionar una emergencia sanitaria en El Copey.

El proyecto ya fue viabilizado por cumplir las especificaciones ante el Departamento Nacional de Planeación, pero fue rechazado por el OCAD regional, al parecer porque el proyecto supera los 6.000 millones de pesos.

“El cementerio de El Copey no puede más, ya no hay zonas peatonales, han quedado pequeños pasillos donde casi no cabe una persona, lo que obliga a pisar otras tumbas”, dijo Wilson Barrios, concejal de ese municipio.

El proyecto del parque cementerio contempla la construcción de una capilla, un área para los procedimientos de Medicina Legal, osarios y zonas verdes. La propuesta que está sobre la mesa es la construcción de uno nuevo a las afueras del municipio, para solucionar el hacinamiento en el cementerio municipal.