Casadiegos fue reintegrado a la Asamblea

Julio César Casadiegos Navarro fue reintegrado a la Asamblea del Cesar. Foto: Joaquín Jiménez.

Llegó a su fin la novela en la Asamblea del Cesar, por la destitución del cargo de diputado a Julio Casadiego Navarro, quien nuevamente fue reintegrado a la curul por el partido Cambio Radical, mediante orden explicita del Consejo Superior de la Judicatura.

A Julio Casadiegos, la Procuraduría General de la Nación lo suspendió e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos, pero a través de una acción de tutela el Consejo Superior de la Judicatura falló a favor del diputado para que volviera a ocupar su puesto en la duma departamental.

“Finalmente llegamos a la corporación, siempre hemos sido muy claros que desde que viene presentándose esta discusión por el tema de la inhabilidad, me he referido a una injusticia por parte de la Procuraduría General de la Nación en cabeza de la exprocuradora regional del Cesar que nos inhabilitó y destituyó con base a un acto administrativo inexistente. Sin duda alguna, aquí ha habido unas pruebas contundentes de persecución política, simplemente el hecho de sancionarnos y destituirnos sin pruebas. El hecho de que algunas personas se involucraron para dilatar o interrumpir el proceso de la Procuraduría y sobre todo la segunda instancia, que pareciera que nunca hubiera leído el caso y confirmaron con lo que les habían mal informado para tomar esa decisión”, manifestó Julio Casadiego.

El diputado Casadiegos Navarro dijo que no tiene nada personal contra José Mario Rodríguez, pero continuará con la denuncia penal contra ese diputado que preside la Asamblea del Cesar.

“Nosotros presentamos una denuncia penal en contra del señor José Mario Rodríguez Barriga hoy presidente de la duma, no es nada personal, no lo vamos a traer a la plenaria, nosotros no hemos traído a la plenaria el tema de la denuncia o el proceso en contra de siete diputados, pero ya hay circunstancias que no es este el escenario para discutir y lo único que nosotros pretendemos con esto es que sea un juez de la república quien determine si ha existido las pretensiones y si es así o no; que sean ellos lo que tomen la decisión y no un presidente de la Asamblea o un diputado”, indicó Casadiegos Navarro.

En cambio, José Mario Rodríguez insistió en que actuó ajustado a derecho al solicitarle al Consejo Superior aclarar el sentido de fallo a favor de Casadiegos.

“La providencia sale el 13 de marzo y el 14 de marzo hicimos uso de una herramienta propia de nuestro ordenamiento jurídico, que es la aclaratoria de la sentencia, sobre todo porque no tenemos una orden expresa y concreta y sobre todo porque había ambigüedades en esa providencia. En ninguna de las partes emotiva y resolutiva encontramos la orden de reintegro del mismo, en ese orden de ideas hicimos uso de una herramienta que tenemos todos los colombianos de aclarar la providencia y el señor magistrado hasta el día de ayer (28 de marzo) fue que se pronunció, en donde manifiesta que él estableció una orden expresa de la Procuraduría y que debía acatar el fallo, una vez acataron el falló y nos cercioramos en la plataforma digital que el señor Julio Casadiegos no tenía ninguna anotación, procedimos el día de hoy (ayer) a dar la resolución, donde apartamos a Jairo Gómez y reintegramos a su cargo al señor Julio Casadiegos”, aclaró Rodríguez Barriga.

El presidente de la Asamblea dijo además que no le preocupa la denuncia penal en su contra, porque según él está amparado de argumentos jurídicos.

Mohamed Osman Díaz

Mohamed.osman@elpilon.com.co