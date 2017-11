El camino que recorrió Jorge Celedón para ganar cuatro Grammy

A los 10 años de edad, Jorge Celedón llegó a las grabaciones, cuando a su tío Daniel se le ocurrió la idea de poner la voz de un niño en sus grabaciones.

Fue en 1981 cuando la agrupación ‘El Doble Poder’, compuesta por Daniel Celedón e Ismael Rudas, grabaron la canción ‘Drama provinciano’, del compositor Lenin Bueno Suárez. La obra es una narración entre el padre, la madre y el hijo, así fue como aparecieron entonces las voces invitadas de Jorge Celedón y la india Melida Yara:

“Oye mamá en la puerta hay un señor

que dice que es mi papá y que quiere hablar contigo,

dímelo ya, dime pronto por favor,

porque si ese es mi papá,

se lo diré a mis amigos…

La grabación se realizó en Bogotá. Todo indicaba que la suerte estaba echada para ‘Jorgito’. En la capital del país no encontraron a un menor que hiciera la voz en la canción, entonces Daniel le propuso a Alfonso Escobar, gerente de la compañía discográfica Feeling, que tenía un sobrino en Villanueva y que podría hacer esa la interpretación.

“Él estaba un poco excéntrico porque creía que eran caprichos míos, me argumentó que el traslado salía muy caro, entonces le dije que yo asumía los gastos si ‘Jorgito’ no era capaz de cantar”, contó Daniel Celedón a NUESTRO FOLCLOR.

Fue así como el hoy ganador de cuatro Grammy Latino recibió un casete en su casa para que se aprendiera la estrofa que le tocaba cantar. Su padre Alfonso Celedón lo envió desde Villanueva a Bogotá con su padrino Alfonso Dávila.

Las cualidades del menor eran nada más y nada menos que afinación y dicción. De ahí parte la historia de este gran ídolo y representante de la música vallenata, que al terminar estudios de secundaria se fue a vivir con su tío Daniel a Barranquilla, allí duró 10 años y fue cuando ingresó al Binomio de Oro donde hizo muchos éxitos al lado de Israel Romero y su compañero de fórmula Jean Carlos Centeno.

Debut soñado

Por invitación de Israel Romero, el villanuevero Jorge Celedón llegó a acompañar a Jean Carlos Centeno en las voces del Binomio de Oro de América. Debutó en 1996, con el disco ‘A su gusto’, participando en canciones como: ‘Volvió el dolor’, ‘Cómo te olvido’, ‘Me voy de ti’, entre otras del álbum que además tenía la participación de José Fernando ‘El Morre’ Romero en el acordeón.

Un año después apareció el superéxito ‘Amigo el corazón’, allí Israel Romero consiguió que dos cantantes fueran la sensación en el folclor vallenato: Centeno y Celedón. Ese disco fue llamado ‘Seguimos por lo alto’, arrojando grandes obras de la talla de ‘No te quiero perder’, Mis hojas secas’, Manantial de amor’, ‘Te haré feliz, ‘Distintos destinos’, ‘María Almanza’.

En 1998 se adjudicaron ‘hits’ con ‘Un osito dormilón’ y ‘Olvídala’, publicados en el disco ‘Binomio de Oro 2000’. Las voces de Jean Carlos y Jorge se compaginaron tanto que el público simplemente se dedicaba a elogiarlos. Pero ‘Jorgito’ quería ser más que un intérprete de agrupación o un corista. Por esa razón, no sin antes agradecer el espacio, le dijo adiós al Binomio de Oro y tomó la decisión de grabar como solista, escogiendo ‘Jimmy’ Zambrano como acordeonero. Aunque ya había sido solista en 1992, cuando grabó con Luis ‘El Negro’ Villa, la producción ‘Bella ilusión’.

En el 2000 apareció con ‘Romántico como yo’, alcanzando buenos comentarios, pero no un éxito para dispararse a nivel nacional e internacional. Siguió su camino con ‘Llévame en tus sueños’ hasta llegar a ‘Canto vallenato’, en este último trabajo conoció la fama en todo su esplendor y fue gracias a ‘Ay ombe’, himno nacional e internacional que hoy es todo un suceso en sus giras.

Terminó su etapa con ‘Jimmy’ Zambrano con ‘La invitación’, en 2009. En casi 10 años de carrera como solista alcanzó su primer premio Grammy y fue con ‘Son para el mundo’, que grabó en el año 2007. El segundo fue gracias al compacto ‘Celedón sin fronteras 1’, que incluye canciones que marcaron la década del 90, trabajo que contó con la participación de Franco de Vita, Noel Schajris, Vicentico, Natalia Jiménez, Óscar D’ León, Andrés Cepeda, Reyli Barba, Amaia Montero, Luis Enrique, Reinaldo Armas, Elvis Crespo, Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa; además de Marco Antonio Solís y ‘Totó La Momposina’.

El tercer reconocimiento por la Academia Latina de las Artes lo obtuvo con ‘Sencillamente’. Aquí impuso éxitos como ‘Lo que no me gusta de ti’ y ‘Gracias Señor’, y con el que difunde temas como ‘Me antojo’, ‘Por haberme enamorado’, ‘La última palabra’, ‘Si me das un beso’, ‘Tan fácil’, ‘Vete’, ‘Miénteme’, ‘Toma todo’, ‘Me quedo sin ti’, ‘Tuyo’, ‘Si fuera Dios’, y ‘No te prometo’.

Ahora con su nuevo compañero, Sergio Luis Rodríguez, logró el cuarto gramófono para su vitrina, gracias a ‘Ni un paso atrás’.

Este álbum contiene los cuatro aires de este género musical: paseo, son, merengue y puya, para preservar así las raíces del folclor. En la canción ‘Dígalo cantando’, en ritmo de puya, Celedón, quien es su autor, sale en defensa de los tradicionales aires del vallenato y extiende esa invitación para que los demás artistas lo canten, lo graben y lo toquen, haciendo así, más fuerte esta expresión cultural.

Dentro de esta placa discográfica se encuentran canciones de la autoría de Jorge Celedón, Sergio Luis Rodríguez y reconocidos compositores del género como Iván Calderón, Rolando Ochoa, Carlos Huertas, Daniel Andrés Riaño y Jorge Valbuena.

‘Ni un paso atrás’ es un son que incluye adornos de reggae. Es obra del propio Jorge, que está basada en la historia de un hombre radical que decide no seguir apostando al amor de aquella mujer que decidió pedirle un tiempo, cuando él esperaba una oportunidad para hablar.

De gira y estreno

Por estos días Jorge Celedón cumple compromisos en Argentina y Paraguay, eso obligó a que el cantante nativo de Villanueva, La Guajira, no asistiera a la ceremonia oficial de los Grammy, que se realizó en una sala alterna al MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Pero, además, Celedón presentó su sencillo ‘Me gustas mucho’, grabada en su producción Grammy, pero ahora al lado de Alkilados, siendo esta la primera fusión que realiza con género urbano; además de incluir los bits del reggaetón, tiene el sonido característico de la banda.

La producción y coproducción del remix estuvo a cargo de Jorge Parra Jr. y la composición por Juan David Galvez. Fue grabada en los estudios de Audiovisión Bogotá, Salvaje Productions y Playa Parking Pereira. La fusión de estos dos géneros es la nueva propuesta musical que ofrece Celedón para esta época de fin de año.

El rodaje del videoclip oficial del tema remix se llevó a cabo en Cartagena, fue dirigido por Dairo y producido por Vivo – Mano de Obra. Utilizaron locaciones como la Plaza de San Pedro, Casa Drako y algunas calles del centro histórico de la Ciudad Amurallada, reflejando la complicidad que existe para conquistar a una bella mujer.

Grammy Latino

2007. Son para el Mundo. (Ganador)

2014. Celedón Sin Fronteras, Vol. 1. (Ganador)

2015. Sencillamente. (Ganador)

2017. Ni un paso atrás. (Ganador)

