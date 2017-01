Buen punto

Todos los pactos que se firmen para trabajar por la inclusión y la igualdad son bienvenidos. El viernes anterior la ministra de Trabajo, Clara López, estuvo en Valledupar para socializar la Ley de ampliación de la licencia de maternidad y conocer la campaña de no discriminación a la mujer en edad fértil que lidera la Alcaldía de Valledupar.

Qué bueno que la administración municipal haya asumido esta campaña y enterado de ella a la Ministra de Trabajo, una mujer que entiende sus nobles fines, especialmente porque los beneficios que ofrece la nueva Ley de licencia de maternidad son inéditos en Colombia y su aplicación exitosa depende del seguimiento y vigilancia que hagan las autoridades a esta.

Lo que se busca es que no se discrimine a la mujer en el campo laboral porque ya no serán tres sino cuatro meses los que durará en casa después del parto y esto puede generar que algunos empleadores prefieran contratar hombres para no asumir el desgaste que implica la licencia de maternidad.

Es oportuno la propuesta de incentivar la creación de la sala de maternidad en entidades públicas y privadas, en la que se requiere (afortunadamente hace parte de la campaña) la participación activa de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo. La Alcaldía anunció su compromiso para socializar los beneficios de la Ley y acompañar al Ministerio de Trabajo en un observatorio laboral para identificar los casos de discriminación y exponerlos a la luz pública.

Es un buen momento para la familia, primero porque la mujer trabajadora tendrá más tiempo para cuidar y lactar al bebe, y segundo porque el padre también se ve beneficiado con el aseguramiento de su empleo, pues un hombre que acaba de ser padre no podrá ser despedido de su trabajo.

Estos propósitos son importantes, porque ya Colombia está bastante rezagada en el tema laboral con las mujeres, que enfrentan precariedad laboral, brechas de género, segregación horizontal y vertical de las mujeres, entre otras situaciones. Según la Cepal, en Colombia, y en general en América Latina, la pobreza es cuestión de mujeres. “En todos los países de la región la tasa de pobreza de ellas es más alta que la de los hombres. La tasa de pobreza de las mujeres entre 20 y 59 años de edad excede en un 30 %, o más, a la de los hombres de edad similar. En Colombia hay 4.5 millones de mujeres cabeza de familia, por solo medio millón de hombres en esa posición.

Pero además es menor la participación de ellas en el trabajo remunerado, y mayor la precarización y la segregación horizontal (estereotipos en cuanto a las profesiones u oficios considerados como propios de las mujeres) y la vertical (desigualdades salariales y limitado acceso a cargos de autoridad)”.

Por eso bienvenida la campaña, bienvenido el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de la ley de ampliación de la licencia de maternidad y desde nuestras páginas se hará la visibilización de las empresas y entidades donde quieran hacerle el quite a la Ley o haya discriminación laboral con las mujeres.