Así reaccionó Dayana Jaimes al enterarse del daño a la tumba de su esposo

Su indignación la dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde Dayana Jaimes se quejó de un seguidor que habría dañado parte de la lápida del cantante fallecido Martín Elías, la cual reposa en el cementerio Jardines de Ecce Homo en Valledupar.

La reacción de la viuda del artista fue generada después de que el señor que cuida la tumba de Martín y Diomedes Díaz le avisará sobre el acto que violentó la morada del cantante.

Tras la visita de la comunicadora al cementerio del artista, Jaimes corroboró el daño causado y se pronunció en su cuenta de Instagram, donde no solo expresaba su rabia por el suceso, sino que además citaba su sorpresa cuando notó que una mujer tenía el celular listo para grabar su reacción.

Este fue el mensaje escrito el pasado domingo en la red social:

“La sorpresa de hoy: Desde la muerte de Martín Elías me ha tocado lidiar con muchas cosas, entre esas perder la privacidad hasta para ir a visitarlo. Más que nadie se el cariño que muchos seguidores de Martín le tenían en vida e incluso le siguen teniendo. Personas de otras partes vienen a tomarse fotos en su tumban, lo lloran, se llevan las flores que le tengo puesta, otros le llevan flores (les agradezco), otros se sientas en los bordes (más de una vez lo han tumbado y me he quedado callada), otros montan a los niños en la lápida (como en algunas fotos lo ha hecho Paula), en fin… Hoy me acerqué porque un señor que siempre cuida de la tumba de ME y la del papá me llamo porque un seguidor (sin culpa) partió uno de los bordes… llegue a darme cuenta (estaba molesta), y mis palabras fueron “Esto solo pasa en Valledupar”, una joven estaba con el celular como buena espectadora para no decir esa palabra tan fea, lista para captar el momento en el que yo abriera mi boca para decir lo mínimo, para después subirlo y tildarme en la primeras cuentas amarillistas y en otras que solo repiten lo que sacan las amarillistas. “Esposa de Martín Elías llega enfurecida y arremete contra sus seguidores”. Waoooo seguramente le dañé el momento y antes de que se me adelantara le dije que porque me grababa, ella me mostró su celular me dijo que no lo estaba haciendo. Y se formó . Una hermana de la comunidad EMAUS me dijo que debía tener otra actitud. Claro seguramente como soy la esposa de Martín Elías tengo que aguantarme que me graben cada vez que alguien quiera, también tengo que aguantarme que cuando quieran le dañen la tumban, ah se me olvidaba, una vez llego una mujer con un saco de piedras negras, y se la echo a la tumba, porque si, porque ella era seguidora y le daba la gana. Yo lo que hice fue sacárselas y echarle una de las blancas. Pero esto lo escribo porque más de uno se quedó inconforme con mi actitud, otros le pareció normal. El que dañó la tumba se fue y no me espero, lo más lógico era que pagara por el daño, pero seguramente como me gritó un señor: “Ella tiene plata con que mandarlo arreglar”. Dios que le pasa al mundo, entiendan que yo no busco fama”.