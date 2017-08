Asaltaron casa del jefe de prensa del Festival Vallenato

Cerca de 10 millones de pesos en productos y dinero en efectivo se llevaron delincuentes que ingresaron a la vivienda del jefe de prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Juan Rincón Vanegas.

El caso ocurrió la madrugada de ayer en el barrio San Martín, sur de Valledupar. La familia del comunicador se percató del acto delictivo cuando a las 6:40 de la mañana encontraron forzados los ventanales de la vivienda, ubicada en la calle 21 con carrera 35.

“Al despertarnos inmediatamente vemos varias cosas revueltas como si varias personas hubieran ingresado a la casa. Efectivamente, nos robaron. Nadie se dio cuenta de nada a pesar que violentaron la infraestructura de la casa”, explicó el periodista Juan Rincón Vanegas.

Los hechos indican que los malhechores ingresaron desde el patio de la vivienda, violentando las rejas y ventanas de hierro. Entre los elementos robados se encuentran productos de belleza de venta por catálogo (cremas, perfumes, bisutería, maquillaje), dos computadores portátiles, celulares y dinero en efectivo.

“Torcieron la reja del patio y ventana para robarnos, se llevaron hasta alimentos de la nevera. No me explico porque no escuchamos nada, también se me hace extraño que comúnmente me levanto por las mañanas a las 4: 30 a realizar mis actividades y hoy despertamos tarde, faltando un cuarto para las siete”, agregó el periodista.