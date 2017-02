El acordeonero ‘Goyo’ Oviedo fue denunciado por agresión física

José Velilla España, conductor de David ‘El Papi’ Oviedo con la orden de la Fiscalía para el examen médico forense y luego denunciar al acordeonero. Foto AMP.

José Velilla España, de 23 años, quien dijo ser el conductor del acordeonero David ‘El Papi’ Oviedo, denunció a su hermano, también acordeonero, Gregorio ‘El Goyo’ Oviedo ante la Fiscalía por una supuesta agresión física, al ser atacado a patadas.

Según el joven, el acordeonero en estado de alicoramiento lo agredió argumentado que supuestamente le iba a robar la camioneta que minutos antes le había entregado David ‘El Papi’ Oviedo para que lo transportara.

Según el denunciante, el caso se registró a la 1:30 de la madrugada del pasado 30 de enero en el municipio de Bosconia, Cesar, donde Oviedo le había pedido a su conductor que lo llevara a la plaza principal para asistir a un concierto musical en el que participaban destacados artistas vallenatos.

Luego de varios minutos de estar dentro del vehículo, se le acercó un familiar de Oviedo manifestándole que por favor lo llevara a su casa, porque se encontraba mal y allí comenzó el mal entendido.

“Yo le dije que no podía mover la camioneta, porque tenía orden expresa que de aquí no podía salir sin orden de él. Sin embargo, el familiar me insistió en que ya había hablado con ‘El Papi’ y lo había autorizado. Yo creí en la bondad de esa persona e hice caso a su sugerencia y cuando regresé a la plaza, encontré a Goyo bravo y tras reclamarme de manera violenta, comenzó a darme patadas. Me decía que yo había abusado de su confianza y que me iba era a robar la camioneta, hecho que no es así, porque si yo soy su conductor, cómo que me voy a robar ese vehículo; lo que le hice fue un favor al familiar”, declaró el denunciante.

“Yo jamás le he pegado a ese muchacho”

El acordeonero David ‘El Papi’ Oviedo desmintió categóricamente las aseveraciones de su conductor ocasional en el caso de su hermano ‘Goyo’. “Ese día él no fue mi conductor, yo mismo saqué el carro y salimos a dar una vuelta por la plaza, no sé por qué me acusa que yo lo maltraté, no entiendo de dónde sacó ese invento. Yo sí lo conozco y en algunas ocasiones lo he contratado para que me maneje la camioneta, pero ese día no andaba conmigo”, reiteró el músico.

El afectado estuvo ayer en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para un reconocimiento médico, uno de los trámites para proceder a instaurar la denuncia penal ante la Fiscalía y allí entregó declaraciones a los medios de comunicación de Valledupar.

Por Abdel Martínez Pérez