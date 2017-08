Con zonas wifi, Valledupar es una ciudad más digital

Las zonas wifi abiertas han sido instaladas en los principales parques de cada barrio de la ciudad.

Hace cuatro meses Valledupar se sumó al Plan Vive Digital, que surgió como una política de estado en el gobierno nacional hace siete años, con el objetivo de brindar mejor calidad de vida a los colombianos.

Cabe recordar que para el 2010 el servicio de internet era un privilegio con el que contaban muy pocos colombianos; según cifras del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, TIC, solo un 18 % de los municipios estaban conectados con fibras ópticas y dos millones con conexión a internet entre prepago y pospago, una cifra que se ha multiplicado en la actualidad.

Pese al aumento, el 66 % de la población urbana usa TIC mientras solo el 32 % en lo rural y el 44 % de los hogares no tienen conexión a internet por razones económicas. Por lo que Colombia está lejos de países como Noruega o Islandia, donde más del 95 % de los ciudadanos tienen acceso a internet. Además, la diferencia de la capacidad de conexión entre las zonas rural y urbana es notoria.

Es por ello que, para fortalecer el acceso y servicio universal quedó establecido como meta dentro del componente de infraestructura en el proyecto Vive Digital, la implementación de mil zonas wifi público gratuito a lo largo del territorio nacional.

Fue así como la capital cesarense se vio favorecida con 61 zonas a través del convenio interadministrativo que se firmó en diciembre del 2016 entre la alcaldía local y el Ministerio de las TIC.

A nivel departamental también se implementó esta iniciativa, en municipios como Aguachica, cuentan con tres espacios de conexión gratuita a internet y se ubican en los parques Barahoja, Nueva Colombia y Romero Díaz; en

San Diego, fue instalado en la plaza Francisco Becerra; En Pailitas está ubicada en la plaza cívica del municipio, de igual forma en Curumaní, Bosconia y Agustín Codazzi: estos puntos hacen parte de los 66 que se instalarán en todo el Cesar.

En cuanto a Valledupar, los sectores que gozan del servicio son: plaza Alfonso López, alrededores de la Gobernación del Cesar, Complejo Tenístico, Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla, parque Los Cortijos, Terminal de Transporte, Mercabastos, Ciudadela Comfacesar, así como parques de los barrios San Martín, Panamá, La Victoria, Valle Meza, Los Mayales, Garupal, El Obrero, Las Flores, entre otros.

Este convenio tuvo un valor de $5.320 millones, de los que el municipio aportó $2.500, el gobierno nacional el mismo monto y el operador, Telebucarmanga, $385 millones, representados en 10 megabytes adicionales al rango de navegación estipulados por zona.

A pesar de que para muchos Valledupar es privilegiada por contar con 61 zonas que, en comparación con una ciudad como Medellín, mucho más grande y desarrollada, la cual tiene 101 zonas libres, las opiniones acerca del funcionamiento de estas zonas están divididas; para algunos el servicio se presta de una forma eficiente, mientras que para otros acceder al servicio es verdaderamente una ‘misión imposible’.

“Siempre que he intentado descargar algún vídeo a través de estas zonas digitales no ha sido posible, además que me parece injusto que limiten al usuario con algunos contenidos”, así percibe Juan Mindiola el acceso a la zona wifi, ubicada a pocos metros de su vivienda en el barrio Garupal primera etapa.

Por el contrario, Martha Camacho, una usuaria del barrio Los Cortijos opinó, “me gusta el servicio, la verdad hasta ahora las veces que he accedido a la red wifi me ha funcionado muy bien, incluso lo uso más de los 60 minutos estipulados, solo renuevo la información y así ingreso nuevamente”.

Otras quejas que manifestaron los ciudadanos a EL PILÓN están relacionadas con la estabilidad del servicio; aseguran que si bien se conectan a la red, en menos de cinco minutos dejan de navegar y en puntos como el del barrio Villa Miriam y Villa Castro aún no cuentan con las zonas wifi, por lo que piden celeridad en la instalación de este servicio que ya fue priorizado.

Al respecto, Franklin Daza, director de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, aclaró que hay varios puntos en la ciudad que aún no están en funcionamiento debido a demoras técnicas del operado, por la misma razón que no se ha instalado en barrio como Villa Miriam y Villa Castro.

“Esperamos que en 15 días ya estén habilitadas todas y en funcionamiento”, acotó el asesor de Planeación.

¿Qué tanto acceden los vallenatos a este servicio?

Según reporte de la Oficina Asesora de Planeación, quien abandera este proyecto, el número de usuario promedio es de 25 y 30 por día en cada zona activa, siendo la plaza Alfonzo López y el sector de La Fuente, ubicada en la carrera novena, los dos puntos donde se registran más usuarios.

Más allá de si el servicio es bueno o malo, también resulta incómodo para algunos ciudadanos el hecho que personas con negocios en cercanías a las zonas libres estén utilizando energía de estas bases de fibra y aluminio para beneficio propio. Algo que para muchos es un abuso. Desde la Oficina de Planeación hacen un llamado a estos ciudadanos que están incurriendo en la ilegalidad. “No es permitida la conexión en estos puntos por parte de comerciantes, eso es ilegal, por eso nos pondremos en contacto con las juntas administradoras locales y de Acción Comunal para que ellos nos ayuden a cuidar estas zonas, así como los operarios de espacio público que tenemos en la ciudad quienes tienen la directriz de reportarnos cualquier anomalía en estos puntos”.

Sabía usted que…

Según los datos del Banco Mundial, Colombia es el quinto país de Sudamérica con más usuarios conectados a internet (52 % del total de la población). El país más conectado es Chile, donde el 72,4 % de los ciudadanos tienen acceso a ese servicio, y el menos conectado es Bolivia, con una red de internet que cobija al 39 % de sus nacionales.

Lo que debe saber de las zonas wifi

* Las zonas wifi gratis funcionan las 24 horas, los siete días de la semana.

* Cada zona podrá cubrir un área aproximada de 7.800 metros cuadrados (área promedio de un parque principal).

* En cada zona podrán navegar simultáneamente 200 personas compartiendo entre todos los usuarios una velocidad de 20 Mbps.

* Cada usuario podrá conectarse durante 60 minutos gratuitamente, con la oportunidad de reconexión si la capacidad de usuarios de la zona lo permite (menos de 200 usuarios).

* Estas redes públicas cuentan con restricciones de navegabilidad para mitigar el uso no debido de internet en páginas pornográficas, transacciones bancarias y el phishing o fraude, de cualquier manera, el uso de la zona se hará bajo la responsabilidad de cada persona.

Antonio Molina

El servicio no es constante, la idea que tuvo el gobierno es muy buena, pero deben implementar una tecnología más avanzada para que se pueda cumplir el fin del proyecto: aumentar el acceso a internet en los ciudadanos.

Vanessa Bastidas

Yo nunca he accedido al servicio, pero mis vecinos me dicen que es malo, que no pueden navegar solo hacer uso de WhatsApp y no debería ser así porque se supone que eso es para que las personas de escasos recursos puedan desarrollar sus actividades académicas.

Juan Carlos Bustos

A mí me parece que es bueno el servicio, las personas se quejan porque sí y porque no, pero deberían tener en cuenta que esas zonas son para aquellos que no tienen cómo acceder a internet y también para hacer cualquier consulta momentánea pero muchos pretenden es que le solucionen la vida con cada iniciativa del Gobierno.

Roxana Villa

Yo no utilizo el servicio, la verdad me parece que en una ciudad como Valledupar eso le sirve de carnada a los delincuentes, porque las personas de por si siempre están dando ‘papaya’ y ahora más si están con los celulares a la mano cerca a estas estructuras.

Elienys Redondo

Pienso que cerca de estas zonas wifi se debería implementar el acompañamiento de la Policía, porque el ladrón es de oportunidad y así como está la ciudad de insegura será la manera más fácil de detectar a sus víctimas.

Katia Vásquez

Yo he accedido al servicio en más de tres oportunidades y me ha funcionado, si bien no igual que cuando me conecto desde mi casa, pero se puede hacer lo básico.

Oscar Aragón

Me gusta el servicio, he accedido desde el parque de Los Cortijos y pues es bueno, sin necesidad de ser excelente lo saca de apuros a uno.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN