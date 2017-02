Zona Gastronómica

Por: José Vicente Villazón





Valledupar en estos momentos cuenta con una variedad de restaurantes que brindan la mejor calidad en sabores de distintas gastronomías. Hoy por hoy, los vallenatos ya no se ven limitados a repetir los mismos restaurantes. Por el contrario, tienen la posibilidad de degustar diversas clases de sabores y ofertas que poco a poco se han establecido.

Si le gustan las carnes puede pedir una punta de anca en Mr. Beef, o por el contrario si desea un pollo rosti bike tendría que ir a Riders Bistro Bike. Ahora si le apetece la comida de mar puede elegir un ceviche al gusto en La Cevichería o una cazuela de mariscos en Varadero; si su preferencia son las pizzas está Charlies, Los Corales, Ferrini y Pizza Station. Si se trata de comida japonesa y peruana (cocina nikkei) está Taypa con el sushi explosión y el lomo teriyaki, también está Koy con el sushi anguila tempura o en Inti un lomo saltado; si quiere probar de la comida italiana, la lasaña de Little Italy; si quiere algo del país azteca, México, está Burrote y Mole Guacamole; o si prefiere las hamburguesas esta Tribeka; y por último si quiere deleitar comida árabe esta Jerusalem.

Así mismo, para los amantes del dulce hay varios sitios para elegir. Los brownies y la torta red velvet de La Browniseria, la torta samba de Cecy Dangond, los brownies y la torta de Ferrero de Santelmo, o la torta de arequipe de Sarali. Si opta mejor un helado están los artesanales de Mucca, el helado de vainilla con piña de Los Corales y las malteadas de Shake to go y Shake it. Por supuesto que se me olvidarán muchos otros de gran calidad y variedad.

Lo anterior es sinónimo de orgullo para todos los vallenatos y motivo de alegría, ya que comerciantes vallenatos le han apostado a crear negocios de calidad para que los ciudadanos puedan degustar de sus servicios; y de esta manera han derrotado aquel rumor popular de que ningún negocio de este tipo provee resultados en nuestra querida Valledupar.

Por esta razón, teniendo todas estas posibilidades de elección, creo conveniente la creación de la Zona G (Gastronómica o Gourmet) para la ciudad. Para ello será necesario que se adelanten gestiones por parte de la Alcaldía en conjunto con los comerciantes del sector. A modo de ejemplo tenemos la Zona G o el Parque de la 93 en Bogotá, así como el Parque Lleras en Medellín, los cuales son referentes importantes de dichas ciudades. Por otro lado, estos sitios se han convertido en los más visitados por los turistas, que por supuesto acuden a apreciar y deleitarse con las excelentes ofertas que se hacen en estos establecimientos. En dichas zonas también se realizan eventos culturales y recreativos para la comunidad.

Ahora bien, será necesario mirar de qué forma hacer realidad esta propuesta. Existen diversas opciones, en primer lugar, se podría analizar por parte de la Alcaldía la posibilidad de proporcionar al sector incentivos tributarios con el fin de que se instalen en la zona que se designe y cumplan con las directrices señaladas por el municipio.

Otra posibilidad, sería la creación de una asociación donde se reúnan todos los restaurantes interesados, para que ellos se encarguen de la administración, seguridad, mantenimiento y organización del lugar. Esta última, es utilizada en el Parque de la 93 en Bogotá, con la asociación ‘Amigos del Parque’, a la cual hacen parte todos los establecimientos que lo rodean. Para ello, habría que adelantar un contrato de concesión con el municipio, para efectos de que dicha asociación pueda explotar y administrar el terreno a designar.

Por último, lo más importante, ¿dónde sería el sitio para la Zona G de Valledupar? Luego de charlas con amigos, he llegado a la conclusión que el mejor sitio sería el Parque Novalito. Allí, ya están radicados varios restaurantes y se prestaría para la conformación de este proyecto.

Este tipo de ideas son las que hacen atractivas y organizadas a las ciudades tanto para nativos como turistas, ya que se brindan distintos espacios de esparcimiento. ¡Ojalá la administración Tuto promueva este pequeño y relativamente fácil proyecto.