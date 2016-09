Yukpas se niegan a diálogo con las Farc

Los indígenas yukpas dieron a conocer que no dialogarán con las Farc sobre su posición. Foto: Referencia.

Luego de que el bloque Martín Caballero de las Farc emitiera un comunicado en el que invitan a los indígenas yukpas a dialogar sobre los beneficios de la paz, por las inquietudes que esta comunidad ha expuesto a organismos nacionales e internacionales, a propósito de la ubicación en la Zona Veredal Transitoria de Normalización en la Serranía del Perijá, la cabildo gobernadora Esneda Saavedra se pronunció y dejó claro que no se sentarán con el grupo guerrillero.

“Las Farc nos envió un comunicado convocando a un diálogo pero con todo respeto, nosotros no vamos a sentarnos porque nosotros tenemos que sentarnos primero con el gobierno nacional que es quien puede darnos legalmente solución a nuestras peticiones sobre el tema territorial y la zona veredal en Los Encantos”, dijo la líder indígena.

Saavedra expuso que los resguardos de la Serranía del Perijá están unidos en un solo territorio yukpa y por eso los seis cabildos gobernadores se oponen también a esa invitación.

“Para nosotros las Farc todavía es un grupo ilegal por eso no podemos sentarnos a dialogar con ellos. No nos ha gustado que las Farc nos inviten a un diálogo asegurando que alguien que no quiere la paz nos está llevando a hacer estas acciones y quiero que quede claro ante el bloque Martín Caballero y ante el gobierno que en ningún momento nadie nos está diciendo que hacer. Nosotros sabemos cuáles son las necesidades de nuestro territorio y que esa zona veredal nos traerá más violencia porque a nosotros como pueblo yukpa no nos involucraron en esta paz”, acotó.

Los indígenas aseguran que no quieren volver a vivir esa violencia que dejaron atrás hace 12 años.

En el documento enviado por las Farc, la guerrilla indica que los argumentos que utilizan los indígenas son los mismos que utilizan opositores del proceso de paz de La Habana, como el procurador Alejandro Ordoñez, que hace algún tiempo se reunió con ellos.

Andreina Bandera / EL PILÓN

Andreina.bandera@elpilon.com.co