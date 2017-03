Vuelve y juega ‘la escombrera’ en el mercado

Todo tipo de desechos son arrojados en esta calle de Valledupar.

¡Buenos días queridos lectores!

Pese a las repetidas ocasiones en que he hecho pública la queja de la comunidad con respecto al descontrolado arrojo de basuras en la calle 20b con carrera 11 de Valledupar, justo detrás del Pabellón del Pescado. Los malos olores, el escombro y los residuos de podas se han convertido en el pan de cada día de los residentes del sector, comerciantes y compradores.

Es de mi entero conocimiento que las mismas veces que hemos denunciado, posterior a esto se realiza la limpieza, pero este es un cuento de nunca acabar. Ayer estuve nuevamente en el lugar y encontré a los comerciantes del Pabellón molestos, inconformes e impacientes porque diariamente les toca tragarse el humo que resulta de las quemas a las basuras, situación que propician los carromuleros ante la falta de una escombrera municipal.

Sinceramente los vallenatos ya no aguantamos más, la Secretaría de Gobierno ha dicho en repetidas ocasiones que mientras Planeación no disponga de lotes para el arrojo de desechos y no se inicie la construcción de una escombrera la situación será difícil de controlar. Entonces ¿cuánto tiempo más debemos esperar? Como vocero de la comunidad exijo más celeridad en estos procesos, toda vez que con la reconversión de los carromuleros y capacitación a estos, poco o nada se estará logrando sino se les brinda un terreno donde desechar el material inservible.

¡Gracias por su atención!

Por Don Pilo