“Voy a guardar silencio, estoy en todo mi derecho constitucional”: Casadiegos

El diputado Julio Casadiegos participó en el primer debate sobre infraestructura en el departamento del Cesar.

Evasivo para dar declaraciones se mostró el diputado Julio Casadiegos Navarro, frente al caso en el que está involucrada su camioneta Toyota Fortuner con placas VAO 918, a los medios de comunicación que lo abordaron no aclaró si iba o no en el vehículo accidentado, que dejó a dos personas heridas.

Ante los señalamientos que han salido a la luz pública luego del incidente, Casadiegos Navarro asegura estar tranquilo.

“Yo estoy muy tranquilo, lo que sí puedo decir es que para mí es normal que algo que esté alrededor de Julio Casadiegos tenga impacto nacional, terminamos en redes sociales y demás medios, aun cuando no se ha cometido ningún delito; no tengo ninguna denuncia en mi contra, entiendo la necesidad de claridad, así como en otras situaciones, pero lo único que puedo decir es que poco a poco se va a ir aclarando todo, porque existe una ley, y yo no puedo ir en contra de esta. Cada quien tiene unas responsabilidades así que a nivel nacional y local se irá esclareciendo la verdad”.

Después del accidente que tiene nuevamente al diputado en el ‘ojo del huracán’, este dijo que no se apresurará a dar detalles a la opinión pública.

“Respecto al tema se ha hablado tanto, por ejemplo, que el carro fue abandonado, y mi invitación es que se hable con las autoridades, con la clínica, con las personas. Voy a guardar silencio, estoy en todo mi derecho constitucional y mi actuación también debe ser sujeta a la ley, pero quiero decir que ese tema anterior, el cual hoy está en proceso, con una demanda vigente, fue admitido en el Tribunal Administrativo y también estoy a la espera de este caso porque se habla de una reincidencia, de que Julio Casadiegos condujo su camioneta en estado de alicoramiento, que Julio Casadiegos perdió la curul por fraude a resolución judicial, cuando se ha demostrado que nunca existió dicho fraude”, aseveró.

También manifestó que todas las especulaciones que han surgido sobre el caso afectan su vida política y familiar, por lo que solicitó prudencia con las informaciones que se divulgan masivamente.

“Yo no puedo negar que ya hay un cansancio, a título personal y familiar, pero si vamos al hecho, a la génesis de todo, es que se ha salido mucho a especular y lo que siempre he pretendido es que se sepa la verdad, pero debo recordar que tengo vida personal, familiar, hijos, soy un ser humano y no todo lo que esté alrededor de Julio Casadiegos debe ser de impacto nacional, aquí sucede algo, ya estoy en primera plana a nivel nacional. El partido la vez pasada nos suspendió el derecho a voto por la presión mediática, durante dos meses sin ninguna prueba”.

Frente a la indagación preliminar abierta en su contra por Cambio Radical y la citación el 20 de abril en Bogotá, ante el Consejo de Control Ético de su partido, Julio Casadiegos anunció que se presentará.

“Esto es un evento que se le presentará al partido, es de trámite, por supuesto que vamos a estar en Bogotá dando declaración, no es nada ilegal simplemente es un trámite. Todo lo que se puede hablar sobre el tema es que se debe comprobar y las autoridades competentes van a dar sus respectivas declaraciones”.

Por su parte, el presidente de la Asamblea del Cesar, José Mario Rodríguez Barriga, manifestó: “Hasta el momento, lo que hemos conocido es lo que los medios de comunicación han hecho público, de igual manera conocimos que el vehículo pertenece al diputado Casadiegos, pero no sabemos si el venía conduciendo o no, esperamos que la Policía y la Fiscalía se manifiesten al respecto, porque hoy la comunidad está teniendo una mala imagen de la Asamblea, igual nosotros hacemos valer también la presunción de inocencia sobre el diputado”.

El debate en la Asamblea.

Luego de una semana de receso, la duma departamental abrió nuevamente sesiones ordinarias y en este primer debate, los diputados llevaron a la mesa los temas de infraestructura.

“Hoy se debatió el tema de infraestructura a nivel general, esta es una sectorial que influye paralelamente en la salud y en las vías, temas sensibles del departamento del Cesar. Pudimos completar cómo está la segunda fase del plan vial del departamento, cuáles obras se encuentran en ejecución y qué les hace falta para terminarlas”, dijo el diputado José Mario Rodríguez Barriga.

Durante la sesión, también se cuestionó un tema muy álgido como lo es la salud en el departamento, en cuanto a infraestructura se refiere; hospitales que se comenzaron y aún no han terminado. “El compromiso serio por parte de las sectoriales para que declaren la caducidad de estos contratos, que los contratistas hoy por hoy vienen dañando al departamento del Cesar y perjudicando a la comunidad en general”, agregó el presidente de la Asamblea.

Por Jennifer Polo / EL PILÓN