En Villa Maruámake culpan a Electricaribe de avería de electrodomésticos

Los recibos de luz en el barrio Villa Maruámake llegan puntuales a pesar de la deficiencia del servicio que denuncian los habitantes. CORTESÍA.

Reyes Pulido perdió a la fuerza la costumbre de ver las telenovelas en las noches, debido a que a las 7:00 p. m. debe desconectar todos sus electrodomésticos por el bajo voltaje que se presenta a esas horas en su barrio.

Así como Reyes, padecen los residentes de la carrera 35 entre la calle 16 A y 16-B1, del barrio Villa Maruámake, en el suroccidente de Valledupar.

“Tenemos problemas con los servicios públicos sobre todo con la energía eléctrica; hay un solo trasformador para 180 casas, necesitamos otro transformador con urgencia”, expresó Álvaro Caro, presidente de Junta de Acción Comunal.

Según manifestó Reyes, quien reside hace 22 años en Villa Maruámake, el problema con el servicio de energía no es nuevo. “Desde que estoy viviendo en esta casa hay el problema de la luz, y me parece algo injusto porque el recibo siempre llega puntual y bien caro que es”, denunció la habitante.

“Acá de noche las neveras se descongelan porque la luz no tiene fuerza, los abanicos funcionan muy lento y me parece injusto pagar unos servicios tan caro, no se puede contar con todos los electrodomésticos”, agregó.

EL PILÓN contactó a Ramiro Castillo, gerente de Electricaribe en el Cesar, quien aseguró que los ingenieros visitarán el sector para resolver la situación. “Nuestro personal va a revisar el reporte, vamos a contactarnos directamente con el denunciante para que nuestro personal de mantenimiento visite el sector y podamos tomar las medidas requeridas”, explicó Castillo.

La inseguridad, otro problema

Álvaro Caro, líder comunitario del sector, denunció que la inseguridad ha persistido en los lotes que compró la empresa Transelca e Isa. “Ellos compraron unas casas en la zona de servidumbre y otras fueron derrumbadas y ha quedado ese lote solo lleno de maleza y escombros para que los delincuentes lo agarren de escondites y repartirse lo que roban aprovechando que no hay iluminación en ese sector”, afirmó.

El vocero de la comunidad también manifestó que los CAI móviles de la Policía no son frecuentes en el sector.

Por Sara Maestre DiazGranados