Villa María, la urbanización de casas de papel

- Han pasado seis años desde que se inició el proyecto Villa María y hoy no se ha terminado ni entregado la primera casa.Foto: Joaquín Ramírez

El gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar, Fonvisocial, Aníbal Quiroz Monsalvo, denunció ante la Procuraduría General y la Fiscalía General de la Nación el incumplimiento en el proyecto de vivienda Villa María que se inició desde el 2011 en la administración de Luis Fabián Fernández y seis años después no se ha construido la primera casa.

Desde que se firmó el proyecto entre el gerente de la época de Fonvisocial, Miguel Daza, y la Unión Temporal Guatapurí, se ha hecho cinco modificaciones y desembolsado cerca de 3.800 millones de pesos, para la compra de unos predios y entregar las soluciones de vivienda para 650 familias desplazadas en Valledupar, algunas de ellas habitantes de la margen derecha del río Guatapurí.

“Cuando asumo la gerencia de Fonvisocial, dentro del proceso de empalme me encuentro con este proceso, al que fue suspendido por el gerente anterior un pago de 800 millones de pesos que no le fue realizado porque las pólizas de cumplimiento y estabilidad de la obra se encuentran vencidas desde el año 2014. Sin embargo procedieron a hacer pago en la administración anterior, todavía con ese problema que es muy grave en materia contractual pagaron 1.000 millones de pesos en el año 2015”, dijo Aníbal Quiroz, quien pidió que se investigue el caso por peculado por apropiación.

Esta situación llevó a que las familias beneficiadas fueran varias veces a las instalaciones de Fonvisocial exigiendo la celeridad del proyecto, pero el actual gerente asegura que no ha visto la disposición del contratista, al parecer, por disputas entre los socios de la Unión Temporal, por lo que decidió declarar el incumplimiento del proyecto y conminó al abogado Eduardo Barriga, secretario general de la entidad, y al supervisor del convenio a declarar el incumplimiento del contrato y todas las acciones para recuperar el dinero.

“Por recomendación de la Contraloría Municipal procedí a poner una denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General teniendo en cuenta que son recursos públicos que no se le dieron el cumplimiento para lo que estaban destinados, y me parece muy grave que después de cinco años de firmado el convenio hoy 650 familias no tengan su vivienda”, acotó Quiroz Monsalvo.

El proyecto

Villa María es un proyecto de construcción de 650 unidades de vivienda que beneficiaría a la población desplazada, víctimas del conflicto armado y habitantes de zonas de alto riesgo, ubicado en la Comuna Cuatro de Valledupar, pero a la fecha no ha avanzado en su ejecución.

A pesar que el Concejo Municipal aprobó en el 2012, más de dos mil millones de pesos para la construcción de tres proyectos de vivienda, en los que se incluía Villa María, es muy poco lo que se ha avanzado en esta unidad que cuenta además con subsidios asignados para el proceso de construcción de las viviendas, ubicadas al suroccidente de la ciudad.

La primera parte que se aprobó estaba destinada para la parte urbanística, pero hasta la fecha sólo se ha llevado un porcentaje mínimo de ejecución porque algunas familias que serían beneficiadas desistieron del proyecto.

El cupo para este proyecto fue definido en 2011 mediante la resolución 1024 del Ministerio de Vivienda y Fonvivienda; dineros que permitirían la construcción de un plan habitacional de 650 casas.

De manera inicial, para la construcción de Villa María, Fonvivienda aportaría 10 millones de pesos como subsidio para cada familia, mientras que la administración municipal aportaría los terrenos donde se ejecutarían las unidades de viviendas y un adicional de tres millones de pesos por casa.

El programa fue aprobado durante el gobierno de Luis Fabián Fernández, quien había radicado el proyecto ante Ministerio de Vivienda con el fin de captar cupos de adquisición y construcción de vivienda de interés social prioritario, dentro de la oferta y demanda que abrió el Gobierno Nacional para población en condición de desplazamiento.

Aunque los trámites se hicieron y el proyecto fue puesto en marcha a la fecha no se ha construido y menos entregado la primera residencia. Por esta razón en 2015, la Personería de Valledupar realizó una audiencia entre Municipio, Contratistas y Procuraduría. Allí se pactaron varios compromisos, que debían empezar a dar resultados a partir del 15 de agosto de ese año. El 25 de ese mes se debía fijar el cronograma de las obras y después el 30 de septiembre. El 30 de octubre de 2015 se debía dar balances y el 21 de diciembre del mismo año se debía entregar culminada la ejecución de las viviendas, pero todo eso se incumplió.

“La irresponsabilidad en la parte administrativa tiró el sueño de las familias vallenatas de tener una casa propia. Nosotros nos alineamos con lo que está pasando en el país, haciendo todo lo posible para que el tema de corrupción no permee las administraciones públicas. En ese sentido estamos formulando tres proyectos para personas desplazadas y vulnerables para poder reubicar a esas personas que hoy no tienen ya la posibilidad de cumplir su sueño de tener una casa en la urbanización Villa María”, expresó el gerente de Fonvisocial.

Tal es el caso de Jorge Campo, uno de los beneficiarios que recibió su carta cheque en 2011 y desde entonces lleva esperando recibir las llaves de su casa, pero ese sueño lo ve cada vez más lejos.

Campo, que reside en una casa arrendada en el barrio La Nevada de Valledupar junto a su compañera y tres hijos menores, teme por lo que pueda pasar con ellos, pues llevan varios años esperando una respuesta clara sobre el futuro de su casa.

“Necesitamos una solución; yo vivo arrendado y trabajo en lo que me salga, me toca mantener a una familia. Le pedimos que nos solucionen y nos ayuden para poder conseguir lo que necesitamos porque siempre no tiran de un lado para otro y siempre con una excusa”, dijo Campo, quien en el papel ya debería tener casa, pero su sueño no se concreta.

Fonvisocial adelanta gestiones para conseguir un terreno de forma anticipada en el plan parcial Las Palmas, así como el proyecto Las Trinitarias y dos hectáreas en los 450 años.

¿Qué pasará?

Aníbal Quiroz Monsalvo, como gerente de Fonvisocial, explicó que no puede ir más allá de sus funciones por eso interpuso la denuncia para que sean los organismos de control los que determinen responsabilidades en este cuestionado proyecto.

“3.800 millones de pesos es un monto importante que serviría para poder entregar otros proyectos. No podemos quedarnos con la irresponsabilidad y errores administrativos que se pudieron haber cometido entre 2012 y 2015”, acotó.

Cabe resaltar además que en uno de los otros sí que firmaron en la administración anterior, el Ministerio de Vivienda dijo que era inviable el tema de poder proseguir con el convenio por la forma como se está llevando a cabo y desarrollando el proyecto.

Proyecto desfinanciado

Uno de los socios de la Unión Temporal encargada Villa María, Dairo Brito, precisó que los incumplimientos en el proyecto se debieron porque los aportantes de los recursos (municipio y gobierno nacional) no hicieron los desembolsos en las fechas estipuladas.

“Indudablemente hay retrasos. Solo se desarrollaron obras de urbanismo (acueducto, alcantarillado, andenes y bordillos), pero el proyecto está desfinanciado. En los proyectos hay que gestionar recursos, se hizo, pero los recursos no estuvieron juntos a la mano, no hubo recursos en el tiempo que era”, precisó.

Por último dijo que desconoce la denuncia instaurada por Fonvisocial, pero precisó que ante la inviabilidad de la obra se hará la liquidación del contrato y las 650 casas por el momento quedarán en el papel.

Antecedentes.

> El 16 de marzo de 2011 se celebró el convenio de asociación N° 001 suscrito entre Fonvisocial, representada para la época por Miguel Daza, y la Unión Temporal Guatapurí, cuyo objeto era la cogestión para aunar esfuerzos administrativos, económicos, financieros, técnicos, sociales y humanos que permitieran el manejo de los recursos de los beneficiarios y para gestionar, promover, diseñar, construir y legalizar el proyecto de vivienda de interés social prioritario, bajo la población en las zonas de alto riesgo no mitigable.

> Al poco tiempo se realizó el primer modificatorio del convenio, en el que se decidió modificar la clausura primera.

> En 2012, se realizó el segundo modificatorio del convenio suscrito entre Fonvisocial, representada por Dangela Maestre, en el cual se modificó la cláusula segunda del convenio, en la cual se decidió un nuevo avalúo del inmueble de $1.950.000.000 a $3.000.000.000 representados en un subsidio en dinero, equivalente a $4.615.384.61 correspondiente al aporte municipal, entregados mediante figura de subsidio familiar.

> Durante la misma administración se realizó el tercer modificatorio del convenio en la cláusula 21, modificando la forma de realizar los aportes del municipio a través de Fonvisocial, los cuales realizarían a la Unión Temporal por cuotas parciales.

> El 19 de junio de 2015 se realizó el cuarto modificatorio del convenio, esta vez Fonvisocial estaba en cabeza de Xavier Villamizar, en el cual se decidió modificar la cláusula segunda, por motivos que fue presentado un nuevo avalúo del inmueble de 3 mil millones a $3.430.000.000, representados en un subsidio en dinero equivalente a $5.615.384.000 correspondientes al aporte municipal.

> El 4 de noviembre de 2015 se realizó el quinto modificatorio por un nuevo avalúo del inmueble, pasando de $3.430.000.000 a $5.156.020.000, a pesar que el Ministerio de Vivienda manifestó la falta de viabilidad para desarrollar el proyecto y su intención de no continuar con este.

> Según informe de seguimiento del convenio, se manifiesta que a la fecha se le ha desembolsado al proponente la suma de $3.418.115.384 por concepto de lote de terreno y obras de urbanismo. El proyecto se encuentra con importantes retrasos.

> Según resolución 310 de 2016 emanada por Fonvisocial, firmada por el gerente Sergio Calderón Araújo se ordenó no realizar el pago correspondiente de $722.520.000 por considerar que no se ha cumplido con las obligaciones relacionadas con la legalización y entrega de las escrituras de los predios donde se desarrollará el proyecto.

> A la fecha los recursos se encuentran en riesgo, toda vez que no se ha cumplido con lo pactado en el convenio de asociación. Hoy no se cuenta con las garantías pactadas en el convenio para el cumplimiento del mismo, así como un acto administrativo que permita realizar la activación para hacerle efectivas, las cuales expiraron en el año 2014 y presuntamente se ha realizado desembolsos sin amparo de estas.

– Los más de tres mil millones de pesos que el municipio ha desembolsado para el proyecto Villa María estarían en riesgo por el incumplimiento del contrato y el notable atraso de la ejecución de las obras que beneficiarían a 650 familias vulnerables.

– El convenio que se firmó para construir la urbanización Villa María ha sufrido cinco modificaciones desde el 2011 hasta la fecha, sin tener un avance significativo en su ejecución.

