En Villa Magdala no llegaron a limpiar

: En Villa Magdala solo asistieron a la jornada de limpieza tres funcionarios de la Secretaría de Hacienda Municipal, los cuales solo duraron menos de 10 minutos en el lugar. Suministrada.

La alcaldía de Valledupar programó una jornada de limpieza con el fin de organizar la ciudad y tenerla lista y atractiva para recibir a los visitantes durante el Festival de la Leyenda Vallenata. En esta jornada debían participar los funcionarios de cada secretaría de la Alcaldía y líderes comunitarios, pero según una denuncia de un líder comunitario, en algunos sectores de la ciudad no se cumplió lo pactado.

Jaider Guerra, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Villa Magdala le dijo a EL PILÓN que en su barrio, al igual que en el Ocho de

Diciembre, solo llegaron tres funcionarios de la Secretaría de Hacienda, sectorial que fue asignada por el alcalde Augusto Ramírez Uhía para realizar la limpiatón y no cumplieron con la limpieza.

“Solo llegaron tres funcionarios de la secretaría de Hacienda Municipal, se tomaron una foto, recogieron tres hojas y se fueron, quedaron en el parque los dos trabajadores de Interaseo y yo. Me parece una falta de respeto, en esa secretaría hay como 80 personas laborando y solo llegaron tres y a tomarse fotos, no hicieron nada, eso no fue lo que se acordó en la reunión”, dijo Guerra a este medio de comunicación.

El líder comunitario dijo que “ni siquiera se vio al secretario de Hacienda, él es el jefe, me parece el colmo”, dijo Guerra.

El Pilón se comunicó con el secretario de hacienda, Eudes Fuentes, quien dijo que no estaba enterado del asunto porque se encontraba por fuera de la ciudad.

Las labores

Esta labor de limpieza se extenderá todo el mes de abril para mantener limpia a Valledupar para recibir más de 120 mil personas. Para esta actividad el alcalde Ramírez Uhía convocó a los diferentes representantes de la comunidad como presidentes de Juntas de Acción Comunal, vocales de control, ediles, líderes comunitarios, a la empresa Aseo del Norte, Alumbrado Público, Policía y Ejército Nacional.

Por Sara Maestre DiazGranados